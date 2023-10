Mês do Corretor de Seguros: Dicas para profissionais de sucesso

No dinâmico mundo dos seguros, a busca pela excelência é um movimento constante daqueles que atuam no mercado. Os corretores de seguros são peças fundamentais nessa indústria, desempenham um papel crucial na proteção financeira e na gestão de riscos para indivíduos e empresas. E, por isso, são os que estão mais imersos nesse cenário desafiador para entregar cada vez mais proteção a pessoas e empresas por todo o país, entretanto, para isso, eles devem adotar estratégias de sucesso.

Apresentar resultados é indiscutivelmente importante no mercado de seguros, o que a longo prazo está intrinsecamente ligado ao cultivo de relacionamentos e à qualidade do serviço prestado. O mais importante é comunicar-se com empatia, ética e gentileza, construir um networking de qualidade e trabalhar sempre com altruísmo, pensando sempre no cliente. Levando em consideração que estamos tratando de um mercado cuja missão é cuidar de pessoas.

Com isso, a perspectiva de atuação dos profissionais que querem ter um bom desempenho deve ir além da venda de um produto em si, tem que envolver diversos outros benefícios agregados, e um deles é a consultoria personalizada dos corretores, que atuam no pós-venda também, auxiliando no momento de um acionamento de seguro, por exemplo. Ou seja, nesses casos, um contato humano e empático pode representar muito mais para o cliente do que o processo de aquisição do serviço.

Além disso, os corretores de seguros bem-sucedidos também precisam compreender que a evolução é fundamental e devem estar dispostos a se desenvolver de forma contínua para atuar nesse mercado que também evolui rapidamente. O que envolve sair de zona de conforto, quebrar paradigmas e adquirir competências e habilidades necessárias para atingir novos patamares.

Um ótimo exemplo é a inteligência emocional, uma competência crítica para os profissionais que querem se desenvolver, que permite a ele tomar decisões racionais e manter relacionamentos saudáveis. O autoconhecimento e autoconfiança também são importantes para observar e controlar reações, aprender a priorizar e lidar com os contratempos de forma eficaz.

O desenvolvimento pessoal é uma jornada contínua que prepara o corretor de seguros para os desafios do mercado. Reserve tempo diário para aprender e crescer profissionalmente, busque conhecimento, crie hábitos de aprendizado e esteja sempre aberto a novas oportunidades de crescimento.

E, nesse mês do Corretor, esse é mais um momento de reforçar a importância desses profissionais e estimular cada vez mais a evolução da profissão, que está se moldando e modernizando junto ao mercado de seguros.

* Por Leonardo Freitas, diretor comercial da Bradesco Auto/RE