Sancor Seguros Brasil celebra estreia no CONEC 2023

A Sancor Seguros Brasil marcou presença no CONEC 2023. O evento, realizado de 05 a 07 de outubro, em São Paulo, foi um marco para a companhia, que participou marcou sua presença pela primeira vez.

Durante o evento, a seguradora atraiu a atenção de um grande número de interessados em conhecer mais sobre a empresa e explorar oportunidades de parceria. A presença da companhia na Exposeg foi marcada pelo lançamento de uma plataforma digital inovadora, concebida para simplificar a comercialização de seguros de forma totalmente online e acessível a partir de qualquer dispositivo. O grande destaque foi o revolucionário seguro Carta Verde Digital, que pode ser adquirido de maneira rápida e prática por meio de um link ou código QR, com a emissão instantânea do certificado via WhatsApp, representando um avanço significativo no setor segurador.

Edward Lange, CEO da Sancor Seguros Brasil, e sua equipe estiveram presentes durante todo o evento, interagindo com os participantes e compartilhando insights sobre as mais recentes iniciativas da empresa. “A nossa participação neste evento é uma demonstração de que estamos comprometidos com os corretores de seguros. Queremos continuar nos aproximando, com várias novidades para os mercados que vão além dos nossos tradicionais de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e interior de Minas”, destacou o executivo.

Além das novidades tecnológicas, a Sancor empresa preparou duas ações especiais para os participantes do CONEC. Na sexta-feira, 06 de outubro, os visitantes do estande da empresa tiveram a oportunidade de brindar com o CEO Edward Lange, proporcionando um momento único de networking e confraternização. No sábado, 07 de outubro, a companhia realizou o sorteio de um patinete elétrico entre os visitantes cadastrados, encerrando sua participação no evento com chave de ouro.

A seguradora reforçou seu compromisso com a sustentabilidade, entregando ecobags aos participantes como parte de sua iniciativa “Segurando Brasil Sustentável”. A seguradora também aplicou bônus de remoção de carbono de 4 toneladas para abater as emissões geradas na participação no evento, demonstrando seu compromisso em reduzir o impacto ambiental de suas atividades e promovendo práticas sustentáveis em consonância com seu slogan.

A estreia da Sancor Seguros Brasil no CONEC 2023 foi um grande passo em direção à consolidação da empresa no mercado brasileiro de seguros, demonstrando seu compromisso com a inovação e a busca contínua por oferecer soluções que atendam às necessidades de seus parceiros e clientes.

N.F.

Revista Apólice