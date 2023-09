Cobertura Pix: Serviço oferece segurança financeira para as pessoas

As transações realizadas via Pix se tornaram comuns no dia a dia. Para proporcionar mais segurança às pessoas em suas movimentações e evitar possíveis fraudes, o “Seguro Pix” é uma boa alternativa oferecida pelas seguradoras.

Nesse contexto, a Generali comenta que o seguro para transações eletrônicas “Pix” é um produto completo, que contempla situações de roubo, subtração com evidência ou sob coação em transferências de dinheiro não-autorizadas.

“As situações de riscos podem acontecer a qualquer momento, principalmente com a facilidade de ter os aplicativos das contas bancárias no celular. Pensando nisso, desenvolvemos um produto que dá mais segurança aos clientes”, explica Claudia Lopes, diretora Comercial & Marketing da seguradora.

Uma importante vantagem do seguro é que ele pode ser incluído em outros contratos, como, por exemplo, o Seguro Bolsa Protegida, Seguro Perda e Roubo de Cartão.

O mais atrativo do Seguro Pix é o seu valor mensal: os preços começam a partir de R$ 9,99. “É possível escolher o produto que mais atende às suas necessidades, tanto pelas coberturas quanto pelos valores. E o segurado também concorre a sorteios mensais ou semanais pela Loteria Federal”, complementa Claudia.

Popularização de pagamentos instantâneos

Desde o lançamento do Pix, os pagamentos instantâneos se popularizaram no país. Levantamento da ACI WorldWide mostra que o Brasil é o segundo com maior número de transações em tempo real no mundo. Em 2022, foram mais de 29 bilhões de transações desse tipo no país, cerca de 15% do total no mundo.

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), esse tipo de ataque mais do que dobrou, cresceu 165%, entre o segundo semestre de 2020 e o primeiro de 2021.

Claudia acredita que, além de boas informações e atenção para não cair em golpes, o Seguro Pix ou produtos semelhantes, como o Bolsa Protegida, podem auxiliar os consumidores no dia a dia. “Isso porque, infelizmente, roubos e furtos também se tornaram comuns, principalmente em grandes centros urbanos. Quando você tem um seguro, fica mais tranquilo em saber que será ressarcido nestes casos”, finaliza a executiva.

N.F.

Revista Apólice