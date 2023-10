Allianz leva clientes para show da Taylor Swift

Se você é cliente da Allianz Seguros e não conseguiu garantir um lugar no show de Taylor Swift, ainda tem uma nova chance: a promoção “Bora pro Show”, que está na reta final, sorteará ingressos para uma das turnês mais aguardadas dos últimos tempos. A cantora norte-americana chega ao Brasil em novembro, para três apresentações no Allianz Parque, com todas as vendas esgotadas.

Com prazo de participação até 23 de outubro, a campanha é voltada aos clientes dos produtos de Acidentes Pessoais Individual, Agrícola Cultivo, Agrícola Equipamentos, Automóvel, Caminhão, Empresa PME, Moto, Riscos Diversos Equipamentos, Residência e Vida Individual, que concorrem a 15 pares de ingressos para a o show do dia 25 de novembro.

Os segurados devem realizar a inscrição no site da promoção e cadastrar o seguro do qual são clientes. Cada cliente receberá um número da sorte por seguro cadastrado. Ou seja, se você é cliente da Allianz em mais de um seguro, as suas chances de ser sorteado aumentam. O regulamento está disponível neste link.

