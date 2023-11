Halloween: Seguro residencial ajuda a evitar sustos dentro de casa

Comemorado no dia 31 de outubro, o Halloween é uma data marcada pelos “doces ou travessuras”, e também pelos sustos inesperados. Apesar da premissa assustadora, a comemoração faz a diversão de muitos, principalmente da criançada. Mas, para aqueles que desejam evitar as surpresas desagradáveis em casa neste ano, o seguro residencial pode ser um grande aliado.

Visando proteger os moradores do imóvel a todo instante, o seguro residencial é uma solução que pode evitar desgastes diante de imprevistos, permitindo que as comemorações sigam como planejadas. A Brasilseg, uma empresa BB Seguros, oferece opções que incluem cobertura de furtos e danos por água, além de serviços de assistência que podem ser acionados para solucionar questões do dia a dia, como a limpeza de calhas ou a manutenção do aquecedor a gás, por exemplo.

“Nosso propósito como seguradora é permitir que as pessoas vivam seus momentos em casa sem preocupações. O seguro residencial oferece tranquilidade e suporte quando, inevitavelmente, os imprevistos surgem”, afirma Emerson Nagata, superintendente executivo de Negócios e Soluções de Produtos de Danos da companhia. “Visamos oferecer um produto completo, que atenda às necessidades das pessoas em diferentes contextos”, acrescenta o executivo.

O seguro Residencial da BB Seguros conta com os planos Essencial, Prático e Total, e em todos os segurados podem contar com as coberturas para incêndio, queda de raio, explosão e fumaça, danos por água, danos elétricos, vendaval e impacto de veículos ou queda de aeronave. “O seguro residencial é uma solução de fácil acesso para os problemas que podem surgir no dia a dia em casa, evitando maiores desgates”, comenta Nagata.

N.F.

Revista Apólice