B3 firma parceria para viabilizar primeira SPOC do mercado

A B3, a bolsa do Brasil, assinou contrato para ser a fornecedora de infraestrutura tecnológica para a primeira SPOC (Sociedade Processadora de Ordem do Cliente) do mercado de seguros. Trata-se da Guru SPOC, empresa recém-criada que funcionará como provedora de utilidades para os intermediários de seguro e seus clientes.

As SPOCs são empresas credenciadas pela Susep (Superintendência de Seguros Privados) para realizar atividades de processamento de pedidos dos clientes, dentre outros serviços, e devem entrar em completo funcionamento na conclusão da Fase 3 do Open Insurance, também conhecida como “Efetivação de Serviços”, com obrigatoriedade prevista para maio de 2024.

Na prática, a SPOC funcionará como um agregador ou comparador de diferentes serviços para que o consumidor possa aproveitar as vantagens do Open Insurance. Será por meio dela, por exemplo, que o cliente poderá fazer uma comunicação de sinistro ou contratação de determinada ou portabilidade de apólice.

“Desde dezembro de 2021, a B3 tem contribuído com as seguradoras no cumprimento das exigências regulatórias e agora faz todo sentido atuarmos com as SPOCs. Esse é um passo importante para a concretização do Open Insurance e fundamental para um momento posterior, que será a integração com o Open Banking, criando o Open Finance”, comentou Ícaro Demarchi Araujo Leite, superintendente de Produtos de Seguros da B3.

“A Guru Spoc oferecerá uma verdadeira plataforma digital one-stop-shop de intermediação e gestão aos corretores e intermediários parceiros (B2B2C), despontando como um hub de oportunidades para que seus clientes possam usufruir, em tempo real, das vantagens e benefícios propiciados pelo Open Insurance, contribuindo para maior penetração e pulverização do mercado de seguros no país, de maneira eficiente e transparente, em linha com os valores e objetivos do próprio Open Insurance”, disse Cassio Gama Amaral, sócio-fundador da Guru Spoc.

B3 e o Open Insurance

O Open Insurance, ou Sistema de Seguros Aberto, é o compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio de abertura e integração de plataformas e infraestruturas de sistemas de informação, com o uso de interface dedicada para essa finalidade. A B3 atua, em parceria com a Lina Infratech, empresa de tecnologia para compartilhamento seguro de dados em ecossistemas digitais, como provedora da infraestrutura para o Open Insurance para as seguradoras, fornecendo a plataforma com as API’s, monitoramento e gestão do fluxo de consentimento.

