Generali conclui acordo com a Allianz para venda da TUA Assicurazioni

O Grupo Generali concluiu um acordo com a Allianz para vender a TUA Assicurazioni S.p.A. Esta transação está alinhada com o plano estratégico da empresa, denominado ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’, que tem como objetivo buscar crescimento da companhia, reduzir a complexidade para otimizar a eficiência operacional e aumentar a diversificação no segmento de seguros contra danos.

A TUA Assicurazioni é uma empresa do Grupo Generali que se concentra no mercado de seguros contra danos na Itália, principalmente no setor de automóveis, que representou cerca de 60% do total das apólices emitidas em 2022. Ela opera por meio de uma rede de distribuição composta principalmente por agentes e intermediários independentes.

O valor da transação é de 280 milhões de euros, sujeito a ajustes de acordo com as práticas de mercado para esse tipo de operação. A transação aumentará o Solvency Ratio do Grupo em cerca de 1 ponto percentual.

A conclusão da operação está prevista para o primeiro trimestre de 2024, sujeita à aprovação das autoridades competentes. Nesta transação, a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A e a Rothschild & Co atuaram como consultores financeiros, enquanto o escritório de advocacia Gianni & Origoni prestou serviços de consultoria legal.

N.F.

