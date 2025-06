Porto Bank aposta no avanço do seguro fiança e amplia atuação

O Porto Bank, que atua há mais de 30 anos no segmento de garantias locatícias, vem consolidando sua atuação no mercado de seguro fiança. No primeiro trimestre de 2025, os produtos voltados para locação imobiliária somaram R$ 275 milhões em receita, crescimento de 16,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O volume de contratos ativos de Fiança e Capitalização chegou a 425 mil, com alta de 7%.

A busca crescente do mercado imobiliário por garantias profissionais impulsionou a expansão dos produtos de Fiança Locatícia e garantia de aluguel por meio de Capitalização, que funciona como uma caução. “Estamos muito felizes com os resultados, que evidenciam a eficácia da estratégia de fortalecimento do portfólio de garantias e consolida o Porto Bank como referência no segmento, atendendo sobretudo às necessidades dos nossos clientes, corretores e imobiliárias parceiras”, explica Adriano Arruda, diretor de Produtos de Crédito e Soluções para Moradia do Porto Bank.

O Fiança Locatícia, por exemplo, vai além da substituição ao fiador tradicional. O serviço oferece proteção real ao proprietário e autonomia ao inquilino, permitindo que a escolha do imóvel não dependa mais da disponibilidade de um fiador. A contratação é digital, com análise ágil, se traduzindo em um processo simples que se adapta ao ritmo da vida atual.

O produto está disponível em duas modalidades. O Fiança Locatícia oferece parcelamento em até 30 vezes sem juros, assistência residencial com serviços como chaveiro e reparos elétricos, descontos em transportadoras e acesso ao programa de vantagens PortoPlus. Já o Fiança Essencial também concede pagamento parcelado, além de benefícios e descontos exclusivos.

Ambas as opções buscam oferecer proteção completa, com cobertura para inadimplência de aluguel com valores que vão de 12 a 30 vezes o valor da locação, além de proteções adicionais para garantir o pagamento de condomínio, IPTU, contas básicas, danos ao imóvel e até multa por rescisão. O produto está disponível tanto para locações residenciais quanto comerciais, a depender da versão contratada. No caso do Fiança Essencial, o preço é pré-fixado com base no valor do aluguel, enquanto no Fiança Locatícia a precificação varia conforme o perfil do cliente.

Para o Porto Bank, a profissionalização do fiador é também uma missão educativa. A companhia investe na conscientização do mercado sobre o funcionamento e as vantagens das modalidades, além de desmistificar o seguro como algo complexo ou inacessível. “O objetivo é mostrar que essa é uma alternativa segura e eficiente, que protege o patrimônio de quem aluga e dá mais liberdade a quem busca um novo imóvel”, explica Adriano Arruda.

Com base em tecnologia, experiência no setor e soluções digitais, o Porto Bank segue apostando no crescimento do seguro fiança como alternativa viável e segura para o setor de locações no Brasil.

