BRB e BNP Paribas Cardif lançam seguro prestamista sênior

De acordo com dados de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em dez anos, enquanto a população brasileira registrou crescimento de 7,7%, o número de pessoas com mais de 65 anos teve um salto quase seis vezes maior, de 41,6%, somando mais de 21,5 milhões. Foi pensando neste grupo que o Banco BRB e a BRB Seguros desenvolveram o Crédito Protegido Sênior, seguro prestamista destinado a pessoas entre 71 e 85 anos, em parceria com a BNP Paribas Cardif, maior especialista em seguros massificados do País e líder mundial em parcerias bancassurance e seguros prestamista.



Com coberturas que incluem morte natural ou acidental, invalidez permanente total por acidente, o Crédito Protegido Sênior é um produto inovador no mercado, que contribuirá no acesso ao crédito para quem tem a partir de 71 anos, além de protegê-los de possíveis imprevistos. As pessoas estão vivendo cada vez mais e precisam continuar sendo atendidas em todas as esferas, cuidando da saúde, da qualidade de vida e tendo suporte para realizações financeiras, independentemente da idade.

“A partir da parceria com a BNP Paribas Cardif, o portfólio de seguridade do BRB ficou ainda mais forte para apresentarmos as soluções mais modernas de produtos ao nosso público, de acordo com a necessidade de cada perfil e sempre primando pela proteção e pelos cuidados completos. Seguiremos trabalhando para oferecer um atendimento de excelência e a melhor experiência aos nossos clientes”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.



O novo produto se alinha ao propósito da BNP Paribas Cardif de tornar os seguros mais acessíveis e acompanhar as necessidades do mercado e do perfil da população. “Com o Crédito Protegido Sênior, apostamos na longevidade da população, pois sabemos que o brasileiro vive cada vez mais e com mais saúde. Além de oferecer novas soluções de seguros, esse produto tangibiliza nossa preocupação com a promoção da inclusão e coloca em prática o que acreditamos que é a função social que o seguro exerce. Sem contar que essa é uma parcela da população que movimenta R$1,6 trilhão por ano no Brasil, precisam ter mais oferta de crédito e oportunidades para se protegerem em momentos de dificuldade”, salienta Sheynna Hakim, CEO da BNP Paribas Cardif no Brasil.



“A oferta do Crédito Protegido Sênior aos clientes do banco marca o pioneirismo alcançado por BRB, Cardif e BRB Seguros, uma vez que o mercado de bancassurance nacional normalmente limita a proteção a idades menores. Além disso, a oferta reforça a proteção e o cuidado totais que a BRB Seguros visa oferecer aos clientes do BRB”, comenta Alexsandra Braga, CEO da BRB Seguros.



Parceria de sucesso

No fim de 2022, o Banco BRB e a BNP Paribas Cardif assinaram um contrato de parceria comercial com 20 anos de vigência, prevendo a comercialização de produtos de seguros pelos canais BRB, em caráter de exclusividade. O primeiro lançamento foi o seguro proteção financeira, para clientes que possuem empréstimo no BRB, quitando o saldo devedor em casos de morte e invalidez permanente total por acidente. O segundo foi o seguro de vida, que marca a entrada inédita da BNP Paribas Cardif nesse segmento, com a oferta de um produto completo e repleto de serviços adicionais, com prêmios anuais que variam de R$ 96 a R$ 11.988.

K.L.

Revista Apólice