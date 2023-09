Aumento nas vendas de bicicletas abre espaço para mercado de seguros

EXCLUSIVO – Em busca de uma vida mais saudável, os brasileiros estão adotando a bicicleta como meio de locomoção. Em 2022, foram vendidas 3,77 milhões de bikes, segundo a Aliança Bike (Associação Brasileira do Setor de Bicicletas). Com a queda do preço médio ao consumidor dos modelos elétricos, caindo 3,9% em relação a 2021, as bicicletas à bateria têm crescido. O Boletim Técnico sobre o Mercado de Bicicletas Elétricas 2023 prevê um crescimento de 27% no mercado. Esse aumento equivale a 57 mil unidades até o final de 2023.

Somente entre janeiro e julho deste ano, foram produzidas 303.873 bicicletas no Brasil, de acordo com a Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares). Dados como estes reforçam a importância do seguro para bike. O produto garante cobertura em casos de roubo e furto qualificado, danos elétricos, responsabilidade civil e acidentes pessoais, também cobrindo casos de extravio da bicicleta em viagens aéreas ou rodoviárias.

Roberto Uhl (FOTO: Manoel Petry)

A apólice cobre também o transporte da bicicleta por terceiros, e algumas seguradoras oferecem a possibilidade de extensão de todas as garantias contratadas para viagens internacionais. “Assim como o seguro automóvel, que muitas pessoas não saem da concessionária sem o carro estar segurado, o mesmo se aplica ao seguro para bicicleta. Afinal, dependendo do valor da bike, muitos ciclistas não conseguiriam repor o seu bem caso algum imprevisto aconteça”, afirma Roberto Uhl, head da Área Digital da Essor Seguros.

Segundo Uhl, a adesão ao seguro para bike na companhia já é uma realidade. Até junho de 2023, a seguradora já alcançou o mesmo volume de vendas de 2022, o que demonstra que as pessoas estão mais interessadas em proteger sua bicicleta. “O seguro é fundamental para uma pedalada tranquila, pois infelizmente as chances de um roubo ou acidente são reais, e só o fato de estar segurado já faz toda a diferença”.

Somente em 2022, foram notificados 17.872 roubos e furtos de bicicletas em São Paulo. Na Akad Seguros, entre janeiro e julho deste ano foi registrado um aumento de 14% dos sinistros regulados de roubo e furtos, quando comparado ao mesmo período no ano passado. “Roubo cresceu bastante, mas também é comum recebermos sinistros baseados em acidentes. Os sinistros mais comuns são acidentes em geral, que ocasionam queda e quebra da bike. Neste tipo de dano, houve uma significativa redução de 50% no índice de acidentes”, afirma Fernando Gonçalves, diretor de Linhas Financeiras da Akad.

Nos primeiros sete meses de 2023, Gonçalves afirma que houve um aumento de 23% no volume de bikes seguradas pela empresa. “Se comparamos esse mesmo período de sete meses com o último ano pré-pandemia, podemos dizer que o volume de contratações dobrou. Atendemos um público bem diverso, seja em relação aos tipos de bikes, bem como a sua utilização, contemplando também atividades de lazer, ida e volta do trabalho ou ainda o atleta amador ou profissional”.

Oportunidades

O head da Área Digital da Essor Seguros afirma que para a carteira continuar crescendo, é preciso divulgar os benefícios que o seguro propicia aos segurados, além de investir em uma contratação rápida através de uma experiência 100% digital, que permite a cobertura imediatamente após o processo de adesão. “Entendemos que a nossa maior divulgação é na regulação do sinistro, pois uma boa experiência eleva a credibilidade do seguro de todo o mercado e gera um efeito positivo, que é multiplicado para outros ciclistas”, diz Uhl.

Gonçalves alerta aos corretores que o seguro bike pode ser a porta de entrada para outros negócios, ou vice-versa, complementando o serviço já prestado para clientes de outras carteiras. “O produto oferece uma jornada simples e digital, tanto na contratação quanto no acionamento de sinistro. Como forma de contribuir com o negócio dos parceiros, a Akad tem trabalhado por meio de treinamentos para os corretores, nos quais procuramos capacitar o profissional para uma venda consultiva, bem como para fidelizar o cliente em outros ramos”.

