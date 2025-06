Seguro de vida inclui ajuda para organizar a casa após o luto

Pesquisa inédita mostra que 76% dos entrevistados gostariam que o seguro de vida incluísse um serviço chamado de Amparo Sustentável voltado à separação e destinação consciente de móveis, roupas e objetos de familiares que faleceram.

O estudo também revelou que 67% das pessoas têm interesse em contratar essa cobertura, mesmo com um pagamento adicional. Entre elas, 58% aceitariam pagar um pouco mais para contar com o serviço.

Os dados fazem parte de um levantamento realizado em março de 2025, com 251 pessoas de todas as regiões do Brasil. Algumas das famílias já possuíam seguro de vida. A pesquisa foi conduzida pela Opinion Box, em parceria com a Ecoassist.

Algumas seguradoras já oferecem o serviço Amparo Sustentável como um diferencial competitivo, representando uma solução inovadora que vai além da indenização tradicional. O objetivo é oferecer apoio prático às famílias na organização dos pertences de entes falecidos, com o cuidado que a memória exige e o compromisso com a sustentabilidade.

O diretor-geral da Ecoassist, Eber Souza, explica que a empresa realiza a destinação sustentável de móveis grandes ou antigos, como sofás, armários, camas, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, incluindo geladeiras, fogões, TVs, CPUs, rádios, telefones, cabos e baterias, entre outros.

Tudo o que a família quiser doar, seja para outro parente, para entidade filantrópica ou para destinos credenciados da Ecoassist, será embalado pelo personal organizer para ser transportado, com responsabilidade, até o destino final”, diz Eber Souza.

Além disso, o serviço oferece apoio com pequenas obras não estruturais, como reparos, pintura e desmontagem de móveis, bastante úteis quando a família precisa entregar o imóvel alugado. Também estão incluídas a retirada de entulho e sobras de materiais, garantindo que o local seja devolvido limpo e organizado.

A pesquisa também aponta que 53% dos entrevistados preferem serviços com soluções ecológicas para o descarte de bens, e 70% valorizam empresas que atuam com responsabilidade ambiental nesse processo.

Segundo a Ecoassist, muitas famílias não sabem como lidar com certos itens que surgem nesse momento, como raio-x, medicamentos, dentaduras, aparelhos auditivos, lentes de contato e próteses, entre outros.

Também é comum haver dúvidas sobre o que pode ou não ser descartado, como pastas com contas, contratos, certidões antigas e documentos de trabalho.

“Temos profissionais que sabem lidar com cada um dos objetos, considerando os fatores emocionais, práticos ou legais relatados pela família”, afirma Eber Souza. “O personal organizer orienta o que deve ser guardado e o que pode ser descartado, incluindo a trituração segura de papéis e o descarte correto dos resíduos”, completa o diretor-geral da Ecoassist.

Há muito apego envolvido nos detalhes da casa: cartas, fotos, lembranças de viagens, colchas da avó, livros preferidos, móveis antigos, bordados, artesanatos e objetos de coleção. Tudo carrega a memória de quem partiu.

“O luto sempre é um momento difícil. Mas pode ser vivido com mais leveza, apoio e consciência. A cobertura Amparo Sustentável representa esse novo olhar para o cuidado, dentro e fora de casa”, explica Eber Souza.