Corretou: Veja como conseguir leads na internet como as grandes corretoras

EXCLUSIVO – Há dois anos, dois experientes executivos do mercado de seguros, Luis Fernando di Marzio e Marek Michalak Junior, se uniram para trabalhar sobre a dor dos corretores de seguros que necessitam de leads de qualidade na internet. Com os custos de aquisição de clientes cada vez mais altos, a Corretou identificou a oportunidade de criar uma inteligência artificial capaz de captar clientes com grande potencial de consumo. A empresa facilita a aquisição de clientes, sem prejuízo para o fluxo de caixa dos corretores.

A capacidade de conversão cresce justamente porque o encaminhamento deste cliente é online, dando um retorno no momento mágico da procura pelo seguro. A empresa passou por um ano de testes e, no último ano, validou seu projeto com mais de 11 mil leads.

“Quando nos conhecemos, vimos que o corretor tinha muita dificuldade com o mundo digital, para fazer um bom site, trazer o cliente e treinar a sua equipe”, conta Luis Fernando.

Eles criaram uma Inteligência Artificial que, por exemplo, no seguro de automóveis, traz o perfil completo do cliente, CPF, modelo do carro, placa, uso do veículo (particular ou trabalho), se é seguro novo ou renovação, taxa de bônus. Tudo isso vai automaticamente, dentro da plataforma. “A distribuição é feita para os vendedores pela IA, pegando o cliente em tempo real, com maior possibilidade de conversão”, explica Luis Fernando. Esta taxa de conversão está na faixa média de 17%.

Tudo isso é conseguido através de cadastros de clientes em várias plataformas, com autorização e de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele é comunicado de que vai receber a ligação de um corretor.

“Temos uma carteira de corretores trabalhando conosco, através de assinatura mensal. Com um sistema de gestão profissional, o trabalho do corretor é facilitado”, adianta Marek Junior.

Quando o cliente adquire um pacote, é realizado um trabalho de recepção na plataforma. “Explicamos como funciona a plataforma, como vender para um cliente digital, quais são os gatilhos de vendas, enfim, tudo para ter uma ótima conversão. Com a equipe da corretora treinada, o cliente terá um gerente exclusivo para acompanhar a conversão, análise e correções necessárias”, enumera Marek.

Para que a plataforma consiga fazer uma análise mais detalhada, é desejável que o corretor faça todo o acompanhamento com a Corretou. “Se um corretor não vende, outro irá fazê-lo. Temos que identificar as falhas no processo de vendas para corrigi-las”, ensina Luis Fernando.

Marek detalha que a IA vai reconhecendo o formato de venda de cada consultor específico dentro da corretora, assim pode entender como ele trabalha, abordagem, tempo de atendimento, para enviar leads com maior potencial de fechamento. “Isso depende da interação dele com a plataforma”.

Por mês, a plataforma gera uma média de 7 mil leads, mas este é um número que pode aumentar de acordo com a demanda dos corretores da Corretou. Nos últimos 30 dias, o perfil dos clientes é predominantemente masculino, com idade entre 25 e 44 anos, que acessa a plataforma via dispositivos móveis.

Uma ferramenta como a da Corretou pode contribuir para o aumento da base de clientes do mercado de seguros na carteira de automóveis, por exemplo. “Nós fazemos a conexão do cliente com o corretor, que entende de seguro, mostra as condições possíveis. Muitos corretores já trabalham até com as seguradoras do Sandbox, como Darwin e Oceânica”, destacam Marek e Luis.

Kelly Lubiato

Revista Apólice