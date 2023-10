Com quatro anos de operação, Ezze Seguros espera alcançar R$ 1 bi em receita

Após quatro anos de atividade, desde a emissão da 1ª apólice, a Ezze Seguros celebrou a conquista de uma receita de R$ 885 milhões em prêmios emitidos e R$ 35 milhões de lucro nos últimos 12 meses. Focada em um portfólio multiproduto e multicanal, a companhia tem ampliado suas linhas de negócios, que já somam mais de 80 produtos, e espera atingir a meta de R$ 1 bilhão ainda em 2023.

Em evolução, a operação conta com profissionais que participam ativamente da estruturação e consolidação das áreas que integram a empresa. “A todo momento temos nos dedicado a olhar as entregas de serviços e soluções tecnológicas para seremos cada vez mais acessíveis para nossos parceiros e clientes. Foco no cliente não pode ser discurso, deve estar enraizado na cultura da empresa e nós fazemos isso na Ezze”, afirma Richard Vinhosa, CEO da seguradora.

Em 2023, a companhia apresentou uma nova identidade visual ao mercado para reforçar o DNA empreendedor, representado pelo modelo partnership, no qual os executivos são sócios da seguradora. Também neste ano, a empresa conquistou o selo Great Place to Work (GPTW), um dos certificados mais importantes no que se refere à gestão de pessoas.

No que diz respeito à ampliação do portfólio e aumento da capacidade de resseguro, a Ezze tem investido, inclusive, em imersões junto a resseguradores na Europa e nos Estados Unidos para apresentar as melhorias e processos executados no último ano. “Com muita humildade, sei que ainda temos muito a fazer e estamos nesse caminho diariamente. Hoje, fazemos melhor que ontem, e pior do que amanhã, pois queremos melhorar continuamente para entender e atender os clientes, colaboradores, parceiros e corretores”, declara Vinhosa.

N.F.

Revista Apólice