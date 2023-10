Previdência chama atenção de pais e avós: especialista dá dicas

A caderneta de poupança sempre foi uma forma de pais e avós presentearem ou guardarem dinheiro para seus filhos e netos. No entanto, isso vem mudando. No mês em que é celebrado o Dia das Crianças, a Valia – 6º maior fundo de previdência do país em patrimônio e que tem a Vale dentre 50 empresas como uma das suas principais patrocinadoras – realizou estudo que apontou que 37% dos participantes do Prevaler, plano de previdência família da entidade, são menores de idade.

“Esta análise mostra um comportamento diferente do que víamos no passado. As pessoas passaram a ter mais conhecimento e consciência financeira. Por isso, a contratação de uma previdência para crianças tem sido cada vez mais comum, diante dos benefícios que ela oferece no médio e longo prazo”, explica Daniel Coelho, gerente de Educação e Marketing da Valia.

Dentre algumas das vantagens em fazer uma previdência para criança estão a maior flexibilidade conforme o perfil de investidor, rentabilidade média acima da poupança, a ação positiva dos juros compostos e a possibilidade de dedução fiscal na declaração de Imposto de Renda.

“A contratação de previdência para crianças não tem como objetivo a aposentadoria, mas, sim, a realização de um sonho de médio prazo, como a faculdade, um intercâmbio ou até mesmo bens materiais como carro ou casa. Por isso, na hora da contratação é importante observar alguns fatores, como a relação do objetivo alinhado à contribuição mensal e ao prazo, além da definição do tipo de tabela tributária”, finaliza Daniel.

K.L.

Revista Apólice