Bradesco Vida e Previdência fecha parceria com corretora Segurize

A Bradesco Vida e Previdência acabou de fechar uma parceria com a corretora Segurize para ampliar a jornada de distribuição e o alcance do seguro de vida. A iniciativa, que nasceu no Polo de Inovação da companhia, soma o DNA vanguardista da empresa à disrupção da insurtech, que em uma associação com a Prontto, irá gamificar e potencializar as vendas do produto. Por meio da plataforma, os usuários cadastrados na Prontto poderão indicar produtos a familiares, amigos e conhecidos e, caso a contratação seja efetivada, serão bonificados. A ideia é engajar o usuário, tornando a contratação do produto mais dinâmica.

Segundo o diretor da Bradesco Vida e Previdência, Bernardo Castello, o objetivo da ação é incentivar os usuários a recomendarem os produtos, de modo a tornar o seguro de vida ainda mais presente no cotidiano das pessoas, fortalecendo a cultura de proteção e de planejamento financeiro. “Quem nunca contratou um produto ou serviço por recomendação de um amigo ou familiar? Ao fomentar a criação de uma rede de indicações, estaremos não apenas ampliando a abrangência do produto, mas também contribuindo para a geração de renda complementar”, destaca o executivo.

Segundo o founder das empresas parceiras, Keyton Pedreira, esse modelo de negócio irá revolucionar o mercado. “Estamos unindo a solidez da Bradesco Vida e Previdência à agilidade da Segurize e ao formato inovador da Prontto, focado na geração de renda extra para a população por meio de indicação ou venda de produtos e serviços”, explica, informando ainda que o App Prontto já está disponível nas principais lojas de aplicativos.

A procura pela modalidade de proteção de pessoas vem crescendo de forma consistente nos últimos anos. Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), no primeiro semestre de 2023, os prêmios de seguro de vida e acidentes pessoais registraram evolução de 8,2%. A plataforma surge como mais um instrumento para desmistificar e democratizar o produto, mostrando que, diferentemente do que muitos pensam, trata-se de um instrumento que, além da tradicional cobertura de morte, também oferece uma ampla gama de coberturas e assistências para uso em vida.

Para Castello, esse é um passo importante não somente para a Bradesco Vida e Previdência, mas para o mercado segurador como um todo. “Temos avançado tanto na oferta de produtos acessíveis, quanto na simplificação da jornada de contratação. Mas, para expandir o universo do seguro de vida, precisamos investir cada vez mais em educação financeira e comunicação. Acreditamos que iniciativas como a que estamos adotando vão totalmente ao encontro desse objetivo. Além disso, quanto mais pessoas conhecem os benefícios, inclusive para uso em vida do seguro, maior é a importância da consultoria de um corretor de seguros, que poderá oferecer os produtos mais adequados para cada perfil de cliente, fazendo com que ele contrate apenas o necessário. Nesse sentindo, temos estreitado cada vez mais os laços com esses parceiros de negócios tão importantes, sinalizando como eles podem diversificar as suas carteiras comercializando os produtos de vida”, conclui.

K.L.

Revista Apólice