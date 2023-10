BB Seguros participa da Feira do Empreendedor em São Paulo

Entre hoje (16) e quinta-feira (19), a BB Seguros irá participar da Feira do Empreendedor 2023. O evento, que acontece no São Paulo Expo, na capital paulista, irá reunir milhares de pessoas para trocas e aprendizados relacionados ao empreendedorismo. Organizado pelo Sebrae-SP, o evento também é uma oportunidade para que os visitantes conheçam produtos e serviços inovadores e participem de palestras e consultorias em temas como gestão, inovação, marketing, finanças, exportação, sustentabilidade e transformação digital.

A BB Seguros terá, no estande do Banco do Brasil, um espaço para apresentar aos atuais e futuros empreendedores suas soluções em seguros para as empresas. “É muito importante apresentarmos aos empreendedores o seguro como um elemento fundamental para proteger a estabilidade financeira e a continuidade de seus negócios. Especialmente em pequenas e médias empresas, qualquer evento inesperado pode ter um impacto significativo nas finanças do negócio. O seguro garante maior previsibilidade aos proprietários, sendo essencial para gerenciar as receitas e despesas de forma eficaz e manter a operação da empresa funcionando sem contratempos”, destaca Kelly Tassinari, Gerente de Planejamento de Marketing da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

De acordo com o Mapa das Empresas do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do Governo Federal, o Brasil tem atualmente 21,9 milhões de empresas ativas e já registrou em 2023 a criação de mais de 364 mil novos CNPJs. As soluções da BB Seguros têm desenho abrangente, cobrindo desde riscos relacionados especificamente à infraestrutura da empresa, como danos elétricos e incêndio, até aspectos inerentes à operação ou mesmo cultura organizacional, casos das coberturas para delivery e home office, que garante os prejuízos a bens utilizados por funcionários em regime de teletrabalho.

O produto ainda oferece uma série de assistências para os três planos citados, que segue o mesmo princípio das coberturas: a depender do pacote contratado, disponibiliza serviços para percalços estruturais no prédio, como encanador, eletricista e chaveiro; e apoio para reparos diversos, como conserto de notebook e central telefônica, ou mesmo para instalação de melhorias, como wi-fi e câmeras de monitoramento.

Feira do Empreendedor 2023

Data e hora: 16 a 19 de outubro, das 10h às 20h

Endereço: São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo – SP

Informações sobre inscrições no site do evento.

K.L.

