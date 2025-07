Mapfre digitaliza seguro patrimonial rural para escalar no agro

A Mapfre, companhia global do mercado de seguros e serviços financeiros, está lançando uma nova plataforma online voltada ao seguro patrimonial rural. A iniciativa busca aumentar a eficiência, escalar a operação e ampliar a competitividade em um dos segmentos estratégicos do portfólio da empresa no Brasil.

A plataforma digitaliza etapas como cotação, proposta e renovação, permitindo que os corretores da rede Mapfre operem com mais agilidade e autonomia. Entre os recursos estão o preenchimento automático de dados de clientes cadastrados, duplicação de itens e resgate de informações de apólices, o que reduz o tempo das operações e eleva a produtividade.

O seguro patrimonial rural da companhia protege ativos como armazéns, silos, galpões, máquinas e estruturas de armazenagem, ligados à expansão da infraestrutura e mecanização no campo. A demanda por esse tipo de cobertura cresce à medida que o agronegócio brasileiro investe em ativos de maior valor.

“O agro já opera com alta exigência em produtividade e gestão de risco. Estamos elevando o seguro patrimonial para esse mesmo nível, com mais eficiência operacional e escala, sem abrir mão do rigor técnico”, afirma Fabio Damasceno, diretor técnico de seguro rural da Mapfre.

A companhia já atua de forma consolidada no seguro rural e vê o seguro patrimonial do campo como uma frente de expansão, acompanhando a complexidade crescente dos ativos e a busca por soluções integradas de proteção. Entre os equipamentos protegidos estão sistemas de energia, tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, máquinas de irrigação, moinhos, drones e sensores. O segmento de máquinas e equipamentos representa 65% da carteira de seguros rurais da Mapfre.

O novo portal já está disponível para os corretores da rede. A expectativa é que a ferramenta reduza em 50% o tempo de obtenção da cotação, aumente a emissão de propostas e fortaleça a presença da companhia no seguro patrimonial rural nos próximos ciclos.

“Estamos direcionando esforços para que tecnologia e eficiência sejam aplicadas de forma prática no negócio. O novo portal reduz etapas, melhora a gestão das propostas e fortalece o papel do corretor nesse mercado. Isso está em linha com nossa agenda de crescimento no agro, que prevê ganho de competitividade com equilíbrio técnico”, conclui Damasceno.

N.G.