Edson Calheiros encerra mandato à frente do CVG-RJ

Após dois anos à frente do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), Edson Calheiros encerrou seu mandato como presidente da entidade. A eleição da nova diretoria foi realizada na última quarta-feira, 9 de julho, no Rio de Janeiro. Calheiros, que também preside a BVIX Seguradora, deixou uma mensagem de agradecimento ao setor e aos parceiros da instituição.

“Encerro a minha participação no CVG-RJ, o mais tradicional e precursor do mercado de seguros de vida do Brasil, próximo a comemorar 60 anos de existência. A minha gestão foi pautada em buscar o equilíbrio das finanças, melhorias nas instalações da nossa sede, seriedade e foco nos relacionamentos com nossos sócios, parceiros e Beneméritas. Tentei deixar como legado uma gestão sólida, que mantivesse a entidade ativa, respeitada e próxima do mercado”, declarou.

O executivo agradeceu à equipe de trabalho do biênio e destacou que, a partir de agora, seu foco será voltado integralmente à BVIX. “Vou me dedicar cada vez mais à nossa BVIX e colocá-la entre as 10 maiores seguradoras do mercado nacional”, afirmou.

A nova diretoria do CVG-RJ para o biênio 2025–2027 será presidida por Sonia Marra, a primeira mulher a ocupar o cargo em quase seis décadas de história da entidade.

N.G.