Tokio Marine lança plataforma de educação corporativa para corretores

Com o objetivo de aprimorar o aprendizado e a experiência digital dos parceiros de negócios, a Tokio Marine acaba de lançar a UP (Universidade Parceiros Tokio), plataforma de treinamento e capacitação continuada focada no desenvolvimento profissional dos corretores de seguros.

Por meio da plataforma, os corretores terão à disposição trilhas de aprendizagem dos mais variados temas com vídeos objetivos e de curta duração sobre os produtos da companhia, dicas de vendas e de relacionamento com os clientes e demais assuntos relacionados ao mercado. Para facilitar o acesso, a UP está integrada ao Portal Nosso Corretor.

Até o momento, a UP já conta com as trilhas “Como Aumentar suas Vendas e Fortalecer a Relação com os seus Clientes”; “Produtos Riscos Diversos Massificados” e “Primeiros Passos: Teoria Geral do Seguro”, esse último em parceria com a ENS – Escola Nacional de Seguros.

“Entendemos que o dia a dia dos corretores é muito dinâmico e, ao mesmo tempo, o investimento em conhecimento e capacitação profissional é fundamental para o seu desenvolvimento. Por isso, pensamos em iniciativas como a UP, que oferecem conteúdo de qualidade e flexibilidade, uma vez que os cursos disponíveis podem ser acessados a qualquer momento na plataforma.” explica Flávio Otsuka, Diretor de Marketing e Estratégia de Crescimento da Tokio Marine.

A seguradora já oferece periodicamente diversos treinamentos presenciais e webinars aos corretores e assessorias, sendo pioneira na oferta de capacitação online para esse público. Com a nova plataforma, o objetivo da companhia é que o corretor tenha à sua disposição as trilhas digitais como forma complementar de aprendizado.

“Oferecemos treinamentos online para os nossos parceiros de negócios há mais de 10 anos, e a nossa estruturação e o know-how de capacitação online foi fundamental na pandemia, momento que os encontros presenciais eram restritos. Passado esse período mais crítico, continuamos apostando nessa estratégia para contemplar necessidades dos corretores, pois acreditamos que essa é uma maneira de contribuirmos com a qualificação do relacionamento entre esses profissionais e os nossos clientes”, finaliza o executivo.

Em 2022, a Tokio Marine capacitou mais de 50 mil pessoas realizando mais de 3 mil treinamentos. No primeiro semestre de 2023, já foram realizados mais de 3,6 mil treinamentos, considerando a soma de webinars e encontros presenciais realizados na matriz e nas sucursais da empresa.

N.F.

Revista Apólice