Bradesco Seguros recebe parceiros na 2ª edição do ‘Bare com Você’

A Bradesco Seguros realizou, no dia 29 de agosto, a segunda edição do “Bare com Você”, evento que reuniu executivos da seguradora, corretores de seguros e assessorias na sede da companhia, no Rio de Janeiro. Em comemoração aos 19 anos da Bradesco Auto/RE, celebrado em agosto, o objetivo do evento é reforçar a estratégia comercial das áreas de Auto e Ramos Elementares da seguradora junto aos profissionais de destaque que comercializam os produtos, além de apresentar novidades e investimentos voltados para corretores e clientes.

Segundo o diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, Ney Dias, o encontro é importante para que a seguradora possa ouvir seus parceiros corretores e assessorias, ao lado deles, definir a estratégia comercial e o melhor atendimento do cliente. “O consumidor olha muito para a qualidade do produto e para a experiência que ele tem na hora em que precisa ativá-lo. Dessa forma, é primordial que o corretor conheça profundamente o produto e seus clientes, atendendo-os de forma mais eficaz”, afirmou o executivo.

Além da formação de consciência dos riscos que podem ser transferidos para a seguradora, o Diretor Comercial da Bradesco Seguros, Leonardo Freitas, ressaltou que é necessário, também, que o corretor tenha um conhecimento holístico em relação a sua base de clientes, de modo a aplicar as estratégias mais adequadas para o seu crescimento. Freitas destacou o papel da companhia no processo de comercialização de produtos. “Por parte da Bradesco, nós devemos gerar informações e facilidades para o corretor atender aos clientes da melhor forma possível”, acrescentou.

Para entender melhor os anseios dos profissionais, o “Bare com Você” contou um momento exclusivo para compartilhamento de experiências com os executivos da empresa. Durante o “Opinião de Valor”, os corretores dividiram suas percepções sobre Produtos, Sinistros e Assistências com as respectivas superintendências.

Além disso, o encontro contou com um tour pelas principais áreas da Bradesco Auto/RE: Operacional, Produtos, Sinistro e Presidência. Além de Ney Dias e Leonardo Freitas, participaram do evento o siretor Saint’Clair Lima, a superintendente de Ramos Elementares Raquel Cerqueira, o superintendente executivo de Automóvel Eduardo Menezes, o superintendente de Sinistros Márcio Jordão, e o diretores comerciais, Américo Gomes, Francisco Rosado e Fabrício Zunfrile.

N.F.

Revista Apólice