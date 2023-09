Tokio Marine amplia pacote de benefícios do Vida Individual

Com o objetivo de oferecer uma solução digital para ajudar no bem-estar e apoio à qualidade de vida, a Tokio Marine ampliou o pacote de benefícios da Assistência Vida Saudável dos seguros Vida Mulher, Vida Homem e Vida Sênior, sem custo adicional para o segurado. Além do serviço de telemedicina tradicional, o novo pacote contempla também assistência via telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein para atendimento psicológico, nutricional, atividade física, Movimento sem Dor e Sono com Qualidade.

Os clientes contarão com o apoio de uma equipe multidisciplinar formada por profissionais especialistas da organização em diversos segmentos como nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos. A teleorientação psicológica, por exemplo, é uma aliada para controle de estresse, ansiedade, apoio emocional a perdas e lutos, desafios de paternidade e maternidade e de relacionamento afetivo, entre outros. As teleconsultas podem ser agendadas pelo site ou pelo aplicativo Einstein Conecta.

“Nosso Seguro de Vida Individual é um dos mais completos do mercado e a ampliação dos benefícios da Assistência Vida Saudável é mais uma iniciativa alinhada ao compromisso da Tokio Marine de promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. Com esse novo formato, conseguimos contemplar importantes frentes de cuidados que vão desde serviços de orientação sobre saúde mental a orientação nutricional, com a garantia de qualidade e excelência da teleorientação do Hospital Israelita Albert Einstein” afirma Nancy Rodrigues, diretora de Seguros de Pessoas da companhia.

Para o corretor, a novidade surge como mais um diferencial de vendas do Seguro de Vida Individual, com apelo para benefícios em Vida, junto das coberturas que indenizam doenças graves, diagnósticos de câncer e diárias de internação, além das coberturas tradicionais de morte e invalidez. “As pessoas estão cada vez mais preocupadas em cuidar da saúde e prevenir doenças que possam afetar sua qualidade de vida no futuro. Por isso, o novo pacote de benefícios do Vida Saudável é um diferencial que poder ser explorado na oferta do produto e gerar mais negócios aos nossos parceiros de negócios” finaliza a executiva.

