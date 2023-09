Porto anuncia oferta de seguro para nova picape da Ram

Compartilhar no

A Porto Seguro anunciou parceria com o grupo Stellantis para uma oferta especial de Seguro Auto Premium para a nova picape da marca americana Ram, a Rampage. A promoção conta com vantagens e condições especiais aos clientes que adquirirem o modelo durante o período da pré-venda.

“Sabemos da importância de ter seu veículo protegido, independentemente do modelo. A parceria com a picape Ram oferece aos amantes de automóveis a segurança ideal para contar em qualquer momento. Esse cuidado é o que a Porto Seguro busca oferecer a todos, cuidando do que é valioso para nós. Buscamos sempre oferecer uma experiência de qualidade cada vez mais expressiva para os nossos clientes”, comenta Jaime Soares, diretor executivo de automóvel da seguradora.

Os modelos elegíveis da marca que estão contemplados nessa campanha são as três versões da Rampage: Rebel, Laramie e R/T. Para os novos donos das picapes, a Porto Seguro oferece os seguintes benefícios:

● Assistência 24h para o carro e para casa, incluindo serviços emergenciais e de conveniência

● Atendimento concierge para auxiliar no caso de sinistro;

● Cobertura para objetos deixados no veículo;

● Rede de oficinas premium;

● Cobertura compreensiva com 100% FIPE e franquia reduzida (50% da obrigatória)

● Cobertura para terceiros (Danos Materiais e Danos Corporais): R$ 200.000

● Acidentes pessoais a passageiros (APP): R$ 50.000

● Garantia do valor pago no 0km por 12 meses

