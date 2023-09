Bradesco Seguros realiza roadshow agro no Centro-Oeste

Na última semana, o presidente do Grupo Bradesco Seguros, Ivan Gontijo, acompanhado dos presidentes das empresas do Grupo, Jorge Nasser (Vida e Previdência), Manoel Peres (Saúde e Mediservice) e Ney Dias (Auto e Ramos Elementares), e outras lideranças, realizaram o primeiro roadshow da companhia destinado aos produtores rurais, organizações e representantes de entidades do setor e instituições do Centro-Oeste.

Na pauta dos encontros, que passaram por Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), entre outras cidades, foi ressaltada a importância da região para o mercado segurador e para o agronegócio, considerado uma das grandes locomotivas do Brasil, sendo responsável por 25% do PIB brasileiro, segundo dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

Tendo em vista o compromisso do Grupo em construir relações duradouras e bem-sucedidas, que fortalecem não apenas a seguradora, mas toda a rede de parceiros e clientes que fazem parte dessa jornada, a empresa buscou, com este roadshow, estar cada vez mais próximo dos produtores rurais da região. A companhia reforça, ainda, que tem trabalhado para prover, cada vez mais, soluções de seguros para o agronegócio.

Entre as maiores seguradoras do Distrito Federal, a Bradesco Seguros tem celebrado o crescente interesse dos brasilienses na contratação de seguros no último semestre, com 21,5% a mais no residencial e 14,5% de crescimento no auto, por exemplo. Já em Mato Grosso, o grupo segurador é líder nos segmentos de seguro Auto e Residencial entre os mato-grossenses. A companhia registrou crescimentos de 65% e 40%, respectivamente nestes segmentos, no mesmo período. Já em previdência, cresceu quase 11% (versus 9% da média do estado).

