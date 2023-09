Icatu supera a marca de 10 milhões de clientes ativos

A Icatu celebrou o marco de mais de 10 milhões de clientes ativos. Com mais de três décadas no mercado segurador e capital 100% brasileiro, a companhia atingiu a marca após um semestre de importantes conquistas. Entre elas, está o avanço de 40% no segmento Vida Individual (Canal Corretor) e o aumento de 19% nas contribuições de Previdência nos primeiros seis meses de 2023, no comparativo com o mesmo período do ano anterior.

Luciano Soares, CEO da seguradora, reforça que estes resultados têm relação direta com uma estratégia centrada em um portfólio amplo e complementar, e forte relacionamento através de uma base diversificada de distribuição. “Trago comigo três importantes objetivos nessa jornada à frente da Icatu. O primeiro deles é estreitar nossos relacionamentos com parceiros, como por exemplo bancos, cooperativas e fintechs, corretores e todos os envolvidos nessa rede de estímulo à proteção e planejamento financeiro. Temos ainda a oportunidade de atuar cada vez mais para diversificar nosso portfólio de produtos, não só para oferecer um leque de opções para diferentes públicos, mas também para termos produtos e jornadas cada vez mais adaptadas à realidade de cada um dos nossos parceiros. Além disso, continuamos com o investimento no Vida Individual, com intuito de impulsionar nosso crescimento”, enfatiza o executivo.

A empresa investe em tecnologia e inovação para garantir jornadas mais fluidas, simples e intuitivas para a comercialização de seus produtos. Entre as iniciativas de destaque está a otimização dos processos de aceitação de riscos em Vida, combinando o uso de Inteligência Artificial e Machine Learning. Além disso, a seguradora realiza a oferta de seguro de vida e previdência privada com jornada 100% digital e totalmente conectável na plataforma de diversos parceiros, graças ao desenvolvimento de uma robusta interface de programação de aplicativos (portal de APIs), hoje utilizada por mais de 200 parceiros, como bancos, fintechs, insurtechs, cooperativas e varejistas.

Em Previdência, a Icatu também coleciona marcos relevantes. A companhia foi a primeira seguradora a oferecer portabilidade digital e aporte via Pix. Hoje, conta ainda com um marketplace, que oferece mais de 400 fundos de 140 das melhores gestoras. As iniciativas estão em linha com o histórico de pioneirismo da seguradora, como a criação da primeira plataforma aberta em previdência com gestores e o desenvolvimento de diversos produtos, como o primeiro Fundo de Fundos (Fund of Funds) do mercado.

“Ter esse olhar atento às mudanças da sociedade e ao cenário macroeconômico tem nos permitido seguir nesta jornada de pioneirismo, transformação e geração de valor. Agradecemos a todos que confiam na Icatu e nos apoiam nesse propósito”, conclui Soares.

N.F.

Revista Apólice