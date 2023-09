FIDES 2023: Ex-premier britânico Tony Blair vem ao Brasil

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido e uma das personalidades globais mais importantes do nosso tempo, Tony Blair, vem ao Rio de Janeiro para integrar o time de palestrantes de renome internacional confirmados para a FIDES Rio 2023, evento que será promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), entre 24 e 26 de setembro de 2023, na Barra da Tijuca (RJ). Na ocasião, representantes de 41 países estarão reunidos para discutir o futuro do mercado segurador, da economia e da sustentabilidade no mundo.

Sobre a FIDES Rio 2023

A Conferência Hemisférica de Seguros – FIDES consolidou-se como a principal plataforma de conteúdo e de relacionamento da indústria de seguros nas Américas e Península Ibérica. O encontro é organizado a cada dois anos pela Federação Interamericana de Empresas de Seguros, entidade sem fins lucrativos que agrega atualmente as associações de seguros privados de vinte países membros, tendo a CNseg entre as entidades fundadoras e representantes do Brasil.

Na FIDES Rio 2023, o conferencista terá a oportunidade de ficar frente a frente com lideranças empresariais globais, executivos, formadores de opinião e autoridades, conhecer as tendências e transformações do mercado segurador, além de explorar uma ampla agenda de negócios e atividades esportivas. Quer saber mais sobre a Fides, acesse: www.fidesrio2023.com e o LinkedIn.