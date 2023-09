Grupo Generali emite quinto ‘Título Verde’

Compartilhar no

O Grupo Generali emitiu, no dia 5 de setembro, um novo título, em Euro, denominado “Tier 2”, com vencimento para setembro de 2033, e é reconhecido em formato “verde” (green bond*), de acordo a Estrutura de Títulos de Sustentabilidade da companhia.

Esse é o quinto título neste formato. Os recursos obtidos com a emissão serão direcionados para financiar projetos de sustentabilidade.

Durante o processo de formação da carteira, a companhia notou interesse expressivo por parte de investidores globais, ultrapassando € 1,1 bilhão, com mais de 180 investidores institucionais diversificados, o que representou mais de 90% das alocações. Essa demanda reflete o forte compromisso do Grupo com a sustentabilidade e a confiança dos investidores em sua estratégia.

Para o Cristiano Borean, CFO do Grupo Generali, a emissão do novo título reafirma o posicionamento da companhia e o compromisso com projetos sustentáveis.

“Temos sólida posição financeira e a confiança dos investidores em nosso plano estratégico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. Essa transação não só fortalece nosso perfil de vencimento de títulos, mas também nos permite financiar projetos verdes, alinhados com nosso compromisso com a sustentabilidade”, comenta o executivo.

O Grupo Generali visa demonstrar liderança e responsabilidade no mercado financeiro global, por meio de iniciativas que promovem um futuro mais sustentável e consciente do meio ambiente.

