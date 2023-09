Icatu abre vagas para Rio de Janeiro e São Paulo

Compartilhar no

A Icatu está com vagas abertas para atuação no Rio de Janeiro e em São Paulo. Há oportunidades para cargos como Arquiteto de Software, Desenvolvedor II e III, Engenheiro de Dados, Analista de Inovação, Analista de Gestão de Mudança Organizacional, entre outros.

Presente em todo o território nacional por meio de 39 filiais e com mais de 9 milhões de clientes ativos, a seguradora busca talentos diversos, criativos e inovadores. Entre os requisitos em comum estão a flexibilidade, a vontade de inovar constantemente e o desejo de impactar positivamente a vida de milhões de brasileiros, auxiliando na jornada de estímulo à proteção e ao planejamento financeiro.

Benefícios

A Icatu preza por um ambiente de trabalho saudável, transparente e colaborativo, e oferece um pacote de benefícios único. Além de um robusto programa de treinamentos, a companhia oferece plano de saúde, participação nos lucros/resultados, horário flexível, auxílio-academia, previdência privada, auxílio-farmácia, vale-transporte, vale-refeição, entre outros.

Inscrições

Todas as oportunidades estão listadas na página oficial de vagas da Icatu disponível no link Link. Entre os cargos com vagas em aberto, estão:

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO