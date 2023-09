Festa marca cinquentenário da Sabemi em Porto Alegre

Uma festa realizada nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, na noite da última sexta-feira, 22 de setembro, marcou a celebração dos 50 anos de história da Sabemi. Além da diretoria e dos colaboradores, o evento contou com a presença de parceiros e convidados para comemorar o aniversário da companhia e a trajetória de cinco décadas marcada por muito trabalho e conquistas.

“Todos que fazem parte da empresa são elos importantes para os bons resultados ao longo destes anos de história. Celebramos os 50 anos de uma companhia de seguros porque seguro é algo que faz parte da nossa vida cotidiana. Ainda existe uma falta de consciência em relação a isso e a mensagem que queremos deixar é de que é muito mais vantajoso contar com um seguro de vida, por exemplo, e viver com tranquilidade sabendo que aqueles que amamos estão protegidos”, afirmou o fundador e diretor-presidente da Sabemi, Antonio Tulio Lima Severo, ao fazer o uso da palavra na abertura do evento.

Rodrigo Pecoraro, diretor executivo de Seguros, também deu as boas-vindas aos convidados e ressaltou o crescimento da empresa nos últimos anos, reforçando o compromisso da seguradora em continuar avançando. “Com um Brasil tão desafiador que temos, manter uma empresa viva durante cinco décadas e contribuindo com a sociedade é um feito importante. Ficamos muito felizes de poder celebrar essa data tão especial com números satisfatórios”, comentou. “A companhia vive um momento de transformação, levando seus negócios cada vez mais ao mercado aberto de corretores de seguros e temos tido ótimos resultados, com uma boa aderência perante o nosso mercado de seguros”, acrescentou.

Já a diretora de Planejamento Estratégico e Compliance, Eliana Schwingel Diederichsen, que conta com 41 anos de empresa, também destacou o quanto a Sabemi tem se reinventado ao longo dos últimos anos. “Estou na seguradora praticamente desde o início e é muito gratificante ver o quanto crescemos juntos e o quanto a companhia faz a diferença na vida das pessoas”, disse.

O diretor executivo de Serviços Financeiros, Rodrigo Severo, que atua na companhia há 15 anos, também ressaltou o sentimento de gratidão: “Desde que cheguei na empresa tenho visto um time engajado e forte, pensando no melhor que podemos oferecer à sociedade”.

N.F.

