Generali e UNDP anunciam parceria para fortalecer PME’s na Malásia

Comprometidos em aumentar a resiliência econômica em meio a desafios como mudanças climáticas, fornecendo soluções de seguros inovadoras e orientações de prevenção de perdas, a Generali e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) firmaram uma parceria estratégica para fortalecer as Pequenas e Médias Empresas (PME’s) na Malásia.

Durante evento de lançamento realizado em Roma, a companhia e o UNDP apresentaram o “Fundo de Desafio de Inovação em Seguros”, o qual oferecerá apoio financeiro e técnico a iniciativas inovadoras de seguros na Malásia, com um prêmio máximo de 100 mil dólares para o desenvolvimento das soluções vencedoras. Esta colaboração está inserida em uma parceria mais ampla, cujo foco é reduzir a disparidade de proteção das comunidades vulneráveis em todo o mundo, promovendo a segurança dessas empresas em países em desenvolvimento.

Para o CEO Internacional da Generali, Jaime Anchústegui Melgarejo, essas empresas são o alicerce da economia asiática. “Apesar da contribuição das PME’s para o desenvolvimento socioeconômico, elas permanecem altamente vulneráveis a riscos. O seguro fornece a proteção de que as empresas precisam para crescer diante desses riscos, promovendo o desenvolvimento econômico e a prosperidade. Esta parceria permite ao Grupo utilizar sua experiência em todo o mundo, e localmente na Ásia, para promover uma cultura de seguros que será essencial ao futuro sucesso da região”, comenta o executivo.

Além disso, o Grupo Generali e o UNDP estão desenvolvendo diretrizes específicas para a prevenção de perdas, direcionadas às PME’s que operam em contextos de vulnerabilidade. Essas diretrizes, lançadas nos próximos meses, estarão disponíveis online, fornecendo orientações práticas para proteger os negócios contra desafios climáticos e outros perigos. Como parte dessa iniciativa, o projeto líder da companhia, chamado SME EnterPRIZE, que já obteve sucesso na Europa nos últimos dois anos, será expandido para a região asiática, viabilizando uma cultura de sustentabilidade.

O movimento ainda reflete o compromisso da companhia em possibilitar parcerias público-privadas e apoiar metas de desenvolvimento. Está alinhada com a InsuResilience Vision 2025, cujo propósito é proteger 500 milhões de pessoas vulneráveis contrachoques climáticos e desastres naturais, além de colocar a inovação em seguros no centro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e da Agenda 2030.

“Hoje, devido à maior frequência de riscos e crises relacionadas às mudanças climáticas, o papel dos seguros nunca foi tão crucial na proteção das comunidades de baixa renda. Graças ao Fundo de Desafio de Inovação em seguros na Malásia, o UNDP e a Generali explorarão juntas novos tipos de soluções de seguros e novos mercados, aproveitando a inovação para melhorar a resiliência financeira das PME’s, que são fundamentais para o emprego e o crescimento econômico. Com a experiência e conhecimento do setor de seguros, do qual a seguradora é um modelo, esta parceria público-privada tem o potencial de promover o desenvolvimento econômico, a resiliência e a prosperidade em regiões como a Ásia”, finaliza Jan Kellett, Líder de Equipe do UNDP.

N.F.

Revista Apólice