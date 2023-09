Valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil em agosto de 2023

A Minuto Seguros divulgou o seu levantamento mensal do valor do seguro dos carros mais vendidos do país. De acordo com os resultados, em agosto foi registrado um leve aumento de 1,3% e de 2,7% nos valores das apólices para o perfil masculino e feminino, respectivamente. O ranking abrange 11 capitais brasileiras e é elaborado de acordo com a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Entre os destaques do mês, estão:

– A localidade com os menores preços médios para o perfil masculino, dentre os 10 modelos analisados, foi Florianópolis, onde o valor é R$ 2.825,92 (-4,7%). Para o perfil feminino, a capital foi Curitiba, onde o custo é de R$ 2.202,22 (+0,4%).

– O Rio de Janeiro obteve os maiores preços médios no perfil masculino: R$ 6.968,75 (+14,5%). Enquanto isso, Goiânia ultrapassou Salvador em agosto e liderou no perfil feminino: R$ 3.374,95 (-1,6%).

– A média geral para todos os modelos e capitais é de R$ 4.733,62 (+1,3%) para o perfil masculino, e R$ 2.846,04 (+2,7%) para o perfil feminino.

Entre as variações mais expressivas dos valores para os modelos mais vendidos, nas capitais analisadas, estão:

– O Onix Hatch sobe duas posições e fica em primeiro na lista dos mais vendidos, registrando uma das maiores quedas em ambos os perfis em agosto. No masculino, o modelo atinge o valor médio do seguro de R$ 3.776,72 (-9,5%). Já no feminino, o preço médio é de R$ 2.158,58 (-9,4%).

A maior variação para o perfil masculino ocorre em Florianópolis, onde o modelo alcançou R$ 2.229,52 (-26,1%), enquanto a maior variação para as mulheres se dá em São Paulo, chegando a R$ 1.729,80 (-21,4%).

– O Onix Sedan Plus sobe de nono para quarto na lista e registra a maior queda na média dos valores para o perfil feminino (-10,6%), enquanto sofre um aumento inexpressivo no perfil masculino (+0,4%). A maior variação no perfil masculino se dá em Florianópolis, onde chegou a R$ 2.473,82 (-12,7%), e em Salvador no perfil feminino, chegando a R$ 2.725,48 (-16,4%).

A média dos valores é R$ 4.466,44 (masculino) e R$ 2.516,80 (feminino).

– O T-Cross, que cai de quinto para nono modelo mais vendido do mês, também registra uma queda nos dois perfis. No perfil masculino, a média dos valores atinge R$ 4.573,14 (-8,2%). Já no perfil feminino, a média fica em R$ 3.111,58 (-7,7%).

A maior variação para o masculino é em Goiânia, onde chega a R$ 3.931,89 (-19,6%). No feminino, a variação mais expressiva se dá em Salvador, onde o valor é de R$ 3.467,90 (-16,1%).

De acordo com Márcia Camacho, diretora de operações da Minuto Seguros, apesar de apresentar um aumento suave na média geral, muitos veículos sofreram queda nos valores de suas apólices, seguindo o que foi visto nos meses anteriores. “A queda nos valores dos carros populares ainda tem influenciado o valor de seu seguro e, além disso, é possível notar que o mercado está mais estável desde o começo de 2023, então as variações não são tão expressivas como ocorreu no ano anterior”, explica.

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

N.F.

Revista Apólice

* As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras