Carros de luxo: Entenda a importância de contratar um seguro

EXCLUSIVO – A ABEIFA (Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores) divulgou que o mercado de carros de luxo registrou crescimento em 2023, alcançando cerca de 67,1% de alta nas vendas. Entretanto, os donos de veículos de alto padrão acreditam que é difícil achar um seguro à altura do seu automóvel.

Para esses casos existem os planos diferenciados para automóveis de luxo, que contam com uma série de benefícios que trazem conforto e tranquilidade para o proprietário, protegendo este patrimônio de diversos riscos. Ao contratar um seguro para este tipo de veículo, é importante entender quais são as coberturas, assistências e limites para evitar que o motorista sofra um grande prejuízo.

“Para carros de luxo, oferecemos o produto Auto Exclusivo, atualmente presente na marca Liberty. Os clientes que contratam o produto possuem opções que vão além das coberturas básicas (como para colisão, incêndio, roubo e danos a terceiros), eles também possuem autonomia para escolher coberturas adicionais que o alto padrão desse tipo de veículo exige, como a cobertura de blindagem, além de um pacote de serviços e assistências plus para o veículo segurado e passageiros”, afirma Rafael Ramalho, vice-presidente de Produtos Auto do Grupo HDI.

Segundo o executivo, como todo seguro customizado, feito de acordo com as preferências dos diferentes perfis de consumidores, há diferenças entre as coberturas e serviços oferecidos para cada categoria. “Na categoria de veículos de luxo, entram os automóveis com preços acima de R$ 250 mil. Nesses casos, além das proteções mais padrão do nosso portfólio, existem coberturas mais específicas e serviços exclusivos, como assistência 24 horas personalizada, cobertura para acessórios de alto valor e atendimento especializado, como mecânicos, chaveiros e serviços de limpeza especiais para categoria Premium. O produto também engloba indenização com base no valor de 0 km da tabela FIPE, pelo período de 6 meses a partir do início do seguro”.

Ramalho reforça que ao contratar um seguro para um veículo de luxo, os proprietários devem considerar diversos fatores além do custo do prêmio, como a reputação da seguradora, a abrangência das coberturas oferecidas, a qualidade dos serviços adicionais e a flexibilidade na escolha de oficinas especializadas para reparos. “Também é importante assegurar-se de que os limites de indenização do seguro sejam compatíveis com o valor do carro e dos acessórios nele presentes, bem como garantir que o atendimento seja exclusivo e customizado”.

O executivo ressalta também que, diante do cenário de crescimento dos carros de luxo, a conscientização do consumidor sobre os benefícios do seguro para esses bens torna-se ainda mais crucial, visto que alguns deixam de contratar o produto por não julgarem necessário. “Investir em campanhas educativas que evidenciam os riscos específicos associados a veículos de luxo, como roubo, vandalismo e danos acidentais, é essencial para incentivar uma maior adesão ao seguro. Além disso, destacar os serviços diferenciados e as coberturas específicas oferecidas para este segmento pode ser um caminho eficaz para atrair a atenção dos proprietários e mostrar que a contratação de uma apólice é uma medida indispensável”.

Nicole Fraga

Revista Apólice