3º Congrecor será realizado em Brasília (DF)

O 3º Congrecor (Congresso Regional Centro-Oeste, Minas Gerais e Espírito Santo dos Corretores de Seguros) será realizado de 24 a 26 de abril de 2024 no Royal Tulip Alvorada, um dos mais tradicionais hotéis de Brasília (DF), localizado às margens do Lago Paranoá. Com o tema “Corretor de Seguros: Operacional, Tático ou Estratégico?”, o evento é uma realização dos Sincor’s de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e, a partir da edição de 2024, também do Espírito Santo, entidades filiadas à Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros).

Integrante da agenda oficial dos eventos do mercado de seguros no Brasil, o Congrecor chega à terceira edição com a missão de ampliar o olhar do corretor de seguros sobre o seu próprio negócio, contribuindo para a tomada de importantes decisões envolvendo gestão, de um lado, e operação, de outro. Nesse contexto, as empresas seguradoras terão a oportunidade de atuar como protagonistas, apresentando soluções inovadoras e exclusivas para o aprimoramento do seu principal canal de distribuição de seguros: o corretor.

Nos três dias de evento, as entidades representativas dos corretores de seguros nesses estados e no Distrito Federal promoverão um congresso da mais alta qualidade técnica. A estimativa é de que o 3º Congrecor receba, entre representantes de companhias seguradoras, corretores de seguros e autoridades, um público de aproximadamente 1,3 mil pessoas. Porém, o impacto do evento ocorre sobre toda a base de corretores de seguros que atuam nos seis estados organizadores, de quase 20 mil profissionais.

As inscrições para o 3º Congrecor estão abertas e podem ser feitas através deste link.

Espírito Santo: O novo parceiro

O Congrecor chega à sua terceira edição com uma grande novidade: a integração, entre os Sincor’s realizadores, do SINCOR-ES.

O Espírito Santo possui uma economia diversificada e movimenta várias cadeias produtivas, como petróleo, gás, siderurgia, mineração, celulose, rochas ornamentais, setor moveleiro e automotivo, dentre outros. Tem destaque também no agronegócio, com ênfase nas produções de café e na floricultura.

O Estado dispõe de programa de incentivos fiscais que tem como objetivo contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade Estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais. (Com informações do Governo do Espírito Santo)

Mercado

Entre 2021 (em plena pandemia de Covid 19) e o primeiro semestre de 2023, a Região Centro-Oeste e os Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais foram responsáveis pela geração de R$ 130,1 bilhões em prêmios de seguros, o que representa 19% de todo o volume pago pelo mercado nesse período no País. Os dados do setor demonstram crescimento da média percentual no pagamento de prêmios de seguros por esta região entre 2021 e 2023.

Região altamente promissora para o crescimento do mercado de seguros em seus mais variados ramos, o Centro-Oeste Brasileiro e os Estados do Espírito Santo e Minas Gerais dividem entre si a tradição de ver o setor muito bem representado, levando em consideração os resultados alcançados nos últimos anos.

Considerando somente o ramo de seguro de automóveis, a região citada foi responsável pelo volume de R$ 13,3 bilhões em prêmios pagos no primeiro semestre de 2023. Pela ordem, o ranking dos cinco ramos de seguros mais rentáveis na região, exceto previdência, são o de automóvel, prestamista, vida em grupo total, responsabilidade civil facultativa de veículos e seguro agrícola.

Além disso, a economia dos estados que integram o Centro-Oeste e Minas Gerais destaca-se pelo imenso potencial do agronegócio e do turismo, que atraem cada vez mais investidores. Um panorama extremamente favorável ao avanço do mercado de seguros.

Salas de negócios

As Salas de Negócios, grande inovação na 2ª edição do Congrecor, realizada na Pousada do Rio Quente em 2022, virão aprimoradas no evento de 2024. Esses espaços, exclusivos das companhias parceiras Master I, II e III, serão instalados anexo aos estandes das seguradoras, em espaço 100% personalizado, conectando ainda mais o corretor de seguros aos representantes das companhias.

Ao todo, serão disponibilizadas para esses parceiros 13 Salas de Negócios: 4 com capacidade para 60 pessoas; 5 com capacidade para 40 pessoas; e 4 com capacidade para 30 pessoas. Nesta edição, parceiros Master III terão a oportunidade de usufruir também de 4 Salas de Negócios menores no formato compartilhado.

N.F.

Revista Apólice