Eduardo Faial reforça time de novos negócios da Galcorr

A Galcorr investiu no segmento de transporte com a chegada do gerente comercial Eduardo Faial, que fortalece o time da equipe de novos negócios, liderado por Fernando Prado, diretor comercial da corretora.

Com grande experiência no gerenciamento de carteira de clientes estratégicos, liderança de equipe de vendas e atendimento ao cliente, Faial, que atua há 18 anos na área comercial e é graduado em Administração de Empresas, tem se dedicado, nos últimos cinco anos, ao mercado de logística. “O Brasil hoje em dia praticamente depende da malha rodoviária, que é o setor do qual venho, o transporte rodoviário de cargas”, diz o gerente comercial, que tem atuação como key account manager e hunter em diversos segmentos.

“A chegada do Faial vai ajudar a abrir uma frente na empresa dedicada a atender ao mercado de transporte”, afirma Prado, lembrando do recente ingresso da Galcorr como sócia da Risk.Co, principal rede Latino-Americana de corretores de seguros independentes.

A Galcorr, corretora de seguros que tem uma carteira variada de mais de 750 clientes e balanço de R$ 2,3 bilhões no total de prêmios emitidos nos últimos cinco anos, espera crescer em 25% ainda este ano.

