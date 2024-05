MetLife inaugura espaço voltado para transformação e inovação

A MetLife Brasil realizou um evento interno com colaboradores para inaugurar um novo andar em seu prédio, no Brooklin, na capital Paulista, destinado a ser um hub de inovação da empresa. Com design integrativo e moderno, áreas de convivência e criatividade, o espaço, localizado no13º andar, marca uma nova jornada de transformação da companhia, o que contribuirá com mais agilidade no desenvolvimento de produtos e soluções, no estudo de possibilidades ao mercado e na resolução de processos internos, o que já se reflete no momento histórico da seguradora no País. Em 2023, ano que a área de transformação foi criada, a empresa registrou o melhor ano de sua história no Brasil, com crescimento de 33% na emissão de prêmios em relação a 2022 e um lucro líquido cinco vezes superior ao ano anterior.

Na ocasião, além de conhecerem os espaços e dialogarem com os líderes das áreas envolvidas na construção deste novo modelo de trabalho, os colaboradores fizeram visitas guiadas para entender a nova metodologia de trabalho, que começa a ser implementada agora em maio.

“Nos últimos anos, temos acelerado nossa trajetória de crescimento, e, não à toa, temos construído novas formas de distribuir nossos produtos para proteger e dar suporte a mais famílias. Temos a responsabilidade de continuar crescendo no nosso mercado, de aumentar nossa relevância nas discussões da indústria, de criar soluções que possam levar proteção e oportunidades de acesso a soluções de saúde e vida a mais pessoas. O espaço, não só une os times, como se configura em uma área que fará uso de metodologias ágeis e inteligência artificial para proporcionar o melhor aos nossos canais comerciais”, afirma Breno Gomes, CEO da MetLife Brasil.

Para Fernando Trujillo, SVP Transformation da MetLife Brasil, a nova “Cultura Maker” que a companhia está adotando, convida todos os colaboradores a dedicar mais tempo para experimentar novas ideias, tecnologias, novas formas de executar velhos processos com simplicidade e eficiência. “Estamos entusiasmados com o resultado de criar conexões mais rápidas entre as diversas áreas e com mais tecnologia e inovação, o que com certeza se configurará em na oferta de mais agilidade na resolução de processos e etapas cruciais da inovação”, comentou.

Para este ano, estão previstos investimentos de aproximadamente R$ 40 milhões de reais exclusivos exclusivamente nas áreas de tecnologia e inovação, com foco na experiência e na jornada de corretores e clientes. “A arquitetura tecnológica de portais de serviços será ampliada para sustentar a jornada do crescimento operacional, além de centralizar o uso de dados como pilar estratégico. Estamos olhando para frente, não só para a MetLife, mas como esse novo momento poderá ser um marco para impulsionar o setor como um todo e até a troca de experiências”, acrescenta a vice-presidente de New Business & Innovation, Paula Toguchi.

