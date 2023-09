Chubb facilita acesso ao D&O para empresas de capital fechado

A Chubb Seguros inseriu no sistema de cotação eletrônico ChubbNet, utilizado pelos corretores de seguros parceiros, uma versão do seguro de D&O com foco em empresa de capital fechado e faturamento de até R$ 500 milhões por ano.

O seguro de D&O protege o patrimônio dos executivos e diretores de empresas, uma vez que a legislação brasileira prevê a possibilidade de responsabilização pessoal dos administradores por atos praticados na execução de suas atividades no cargo. O interesse das organizações pelo produto fica evidente ao se avaliar o próprio crescimento do segmento, que saiu da casa dos R$ 400 milhões em prêmios diretos arrecadados em 2017 para mais de R$ 1,2 bilhão no ano passado, de acordo com dados publicados pela Susep (Superintendência de Seguros Privados).

A Chubb viu a oportunidade para ampliar ainda mais esse mercado, ao levar aos executivos de empresas de médio e pequeno portes os benefícios do produto. Com essa estratégia, os corretores parceiros da companhia têm no seguro de D&O uma ótima oportunidade para conquistar negócios. Para tanto, basta colocar em evidência as vantagens oferecidas pelo seguro, tanto para as empresas contratantes quanto aos profissionais beneficiados.

Para Aleandro Brolo, diretor de Linhas Financeiras da companhia, todos ganham com a contratação. “Do ponto de vista da empresa, o D&O é um benefício oferecido a seus administradores para atrair e manter os melhores talentos”, explica Brolo. “Para os executivos, a vantagem é a tranquilidade de saber que está protegido no caso de reclamações de terceiros referentes a ações ou omissões observadas na execução das obrigações de seu cargo. Isso leva à tomada de melhores decisões”, completa.

A nova versão do produto disponível a empresas com faturamento de até R$ 500 milhões por ano permite a contratação de coberturas de até R$ 20 milhões e pode ser acessado pelo portal ChubbNet pela internet. Assim como seus pares das corporações de capital aberto, os executivos dessas organizações também podem ser questionados na Justiça por clientes, concorrentes, órgãos governamentais, entre outros. “Na área fiscal, por exemplo, um executivo pode, no caso de questionamentos de órgãos governamentais, ser citado e responder solidariamente ou subsidiariamente num processo contra a empresa e até mesmo ter seus bens bloqueados”, afirma Brolo.

Esses são bons argumentos para o corretor demonstrar a importância do produto. Com a facilidade de cotação e desenvolvimento de propostas gerada pela introdução do seguro de D&O no ChubbNet, os parceiros da companhia têm ótimos motivos para aproveitar as oportunidades do segmento. “Com este lançamento, a Chubb reforça a estratégia de trazer novos produtos de contratação online no portal, ampliando as oportunidades de negócios para os corretores e tornando a experiência de contratação eficiente e descomplicada”, reforça Marcus Casadei, diretor de SME da seguradora.

N.F.

Revista Apólice