Zurich anuncia nova diretoria e ampliação da estrutura de marketing 

Com o objetivo de fortalecer a estratégia de posicionamento de marca junto aos canais e clientes, a Zurich anunciou a reestruturação de parte do seu time com a criação de uma nova diretoria: Marketing e Clientes.

Lucía Sarraceno, até então superintendente de Canais Digitais, Relacionamento com o Cliente, Inovação e Sustentabilidade, além de também responsável pela área de Transformação do Negócio (BTM) da seguradora, assume a liderança da nova diretoria e responde diretamente a Fabio Leme, atual diretor executivo de Personal Lines e Marketing da companhia.

Formada na Universidade Del Salvador, a executiva está há 15 anos na companhia com passagens por diferentes posições em projetos estratégicos nas áreas de Operações, Clientes e Inovação na Argentina, Região Latam e Brasil.

Além de Marketing e Clientes, a nova diretoria incluirá os times de Comunicação, Eventos e Reponsabilidade Social Corporativa (na superintendência de Marketing e Comunicação), bem como os times de Sustentabilidade e Inovação (incluindo Lean e automação de processos).

Segundo Leme, a diretoria foi criada para atender às novas demandas de mercado com inovação e agilidade, além reforçar o compromisso da companhia com o clientecentrismo, tudo sob a liderança de Lucía, que tem ampla experiência em diversas áreas da companhia no Brasil e na América Latina.

“As estratégias de Marketing e de Clientes têm estreita relação entre si. Entendemos que, nesse momento, unir ambas as áreas seria essencial para melhor compreender e atender as necessidades dos clientes. Isso será potencializado pela presença do time de Inovação, que nos apoiará na simplificação e adaptação do nosso negócio, bem como do time de Sustentabilidade, que nos ajudará a agregar cada vez mais valor aos nossos produtos e marca”, pontua o executivo.

Novos integrantes, renovação de estratégia

Outro reforço para a área na Zurich é Sandra Lima, que assumirá a superintendência de Marketing & Comunicação. Formada em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília (UnB) e Comunicação Mercadológica (Universidade Metodista), a executiva tem experiências anteriores na Caixa Vida e Previdência, MetLife, Aon, Ticket e Unilever.

Segundo Leme, a chegada de Sandra potencializará o direcionamento da companhia de ampliar seu reconhecimento de marca no mercado nacional a partir de estratégias de Marketing. Todo esse trabalho será construído como apoio de indicadores e insights do time de clientes, que já está conduzindo seu planejamento estratégico para o próximo ciclo de três anos (2023-2025).

“Como seguradora multiproduto e multicanal, queremos reforçar nosso posicionamento de ser uma companhia relevante tanto no varejo quanto em seguros corporativos, com foco no cliente. Nesse ciclo, utilizaremos cada vez mais dados na tomada de decisões para nossos produtos e serviços, bem como para a construção do nosso relacionamento e comunicação com o cliente”, finaliza o executivo.

N.F.

Revista Apólice