Com Inteligência Artificial, Minuto Seguros aumenta produtividade em 30%

Compartilhar no

Compartilhar no

A Minuto Seguros mapeou um aumento de 30% de sua produtividade após adotar Inteligência Artificial em seu sistema de contato telefônico com clientes. A solução foi implementada no discador em 2019 e desde então relatou este ganho por conta de atendimentos mais eficientes.

O diferencial do mecanismo é sua capacidade de reconhecer a voz humana, identificando se uma pessoa está na linha ou se a ligação foi atendida por uma caixa postal. Dessa forma, o sistema pode direcionar de maneira mais inteligente o contato efetuado com clientes e proporcionar uma comunicação eficaz.

“A ferramenta é essencial para a separação de leads de atendimento ao cliente, tornando a operação muito mais dinâmica e produtiva. Isso ajuda na melhor gestão do tempo útil de nossos consultores e influencia positivamente a experiência do cliente, que não será incomodado caso não possa atender naquele momento”, explica Marcia Camacho, diretora de operações da Minuto Seguros.

Este ganho significativo de produtividade vai ao encontro da ideia de que a Inteligência Artificial não vai substituir corretores e atendentes no contato direto com clientes, mas sim permitir que sua atuação seja mais estratégica e inteligente. Os impactos podem atingir de maneira mais ampla no mercado de seguros, ampliando a possibilidade de captar a parcela de brasileiros que ainda não possui uma apólice.

“O uso da Inteligência Artificial permite que os corretores possam proporcionar ainda mais um atendimento humanizado e direcionado, entendendo quais as vontades de cada cliente e oferecendo um serviço que funcione melhor para eles. É impossível excluir esse contato humano quando estamos trabalhando com pessoas”, conclui a diretora.

N.F.

Revista Apólice