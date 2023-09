Chubb aprimora seguro residencial e lança novos produtos

A Chubb reformulou suas ofertas no ramo de seguros para residências. Agora, a seguradora dispõe de quatro modalidades de produto no segmento: o Plano Proteção Ideal, o Plano Mais Proteção, o Plano Proteção Top e o Plano Escolha Simples. Todas elas alinhadas às exigências dos consumidores, cada vez mais conscientes da importância de proteger o principal patrimônio da maior parte das famílias brasileiras. O que varia entre as opções é na gama de serviços à disposição dos segurados e todas contam com um diferencial: a reposição dos bens pelo valor de novo em qualquer das coberturas contratadas, sem pagamento de prêmio adicional.

Nas quatro modalidades, o produto oferece coberturas para incêndio, queda de raio, explosão e queda de aeronave e ainda inclui garantia automática para recomposição de documentos destruídos em um sinistro ou até mesmo roubados fora de casa. Também garante proteção para os casos de roubo ou furto qualificado, danos elétricos, vendaval e impacto de veículos, entre outras.

Além disso, o seguro garante uma boa ajuda para quem trabalha em home office. As quatro modalidades do seguro residencial da Chubb oferecem cobertura automática para equipamentos de escritório em nome do segurado ou de MEI (Microempreendedor Individual), sem pagamento de prêmio adicional. Exceto para o caso do Plano Escolha Simples, os segurados das demais modalidades contam ainda com serviços voltados a resolver imprevistos com computadores, notebooks, tablets e smartphones. Sem falar, é claro, dos serviços de emergência para perda, roubo ou quebra de chaves, desentupimento de tubulações, problemas elétricos e muito mais.

Para quem opta pelo Plano Mais Proteção ou pelo Proteção Top, a seguradora dá acesso a outros benefícios, como os serviços de reparo de ar-condicionado e de equipamentos de linha branca e marrom. Conta também com o Check-up Domiciliar, o Check-up Kids e o Check-up Sênior, voltados a garantir a perfeita adequação do imóvel ao uso. Os serviços preveem verificação de persianas, quadros e prateleiras, inspeção e troca de lâmpadas, interruptores e tomadas, quando necessário, além de uma análise completa para garantir a segurança de crianças e idosos.

Evolução constante

Em sintonia com as mudanças de hábitos e com a própria alteração da configuração das famílias, a empresa também buscou adequar as proteções oferecidas às necessidades de nosso tempo. O Plano Top garante acesso a facilidades e proteções destinadas aos bikers, como montagem de bicicleta, troca de pneus e remoção médica inter-hospitalar para o caso de acidente pessoal. Outra novidade são os serviços para animais de estimação. Transporte e assistência emergencial, além de agendamento de consultas veterinárias e marcação de vacinas em domicílio são algumas das facilidades ao alcance do segurado.

De fácil contratação, graças à disponibilidade no Chubb Net, o Portal dos Corretores da seguradora, o produto também pode ser acionado com facilidade. No caso de qualquer ocorrência, o próprio segurado pode acessar a área específica do site da companhia e fazer um comunicado de sinistro em poucos minutos e com muita facilidade.

N.F.

Revista Apólice