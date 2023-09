Allianz apresenta nova configuração de pacotes no Vida Individual

A Allianz Seguros anunciou novidades em seu seguro de Vida Individual, trazendo uma nova configuração de pacotes mais aderentes ao padrão de consumo atual. Uma delas é o lançamento do plano “Essencial”, criado a partir do retorno dos corretores e que chega oferecendo três das coberturas mais demandadas no mercado: Morte, Indenização Especial por Morte Acidental (IEA) e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

Um dos diferenciais do pacote “Essencial” é a Assistência Funeral Ampliada de até R$ 7 mil reais, que oferece serviços em caso de falecimento não apenas ao titular e cônjuge, mas também aos filhos e aos pais ou sogros, com até 70 anos de idade. O segurado tem, ainda, acesso à segunda opinião médica internacional, assistência nutricional e desconto em medicamentos.

“Buscamos, como o próprio nome diz, possibilitar aos nossos corretores e aos consumidores um pacote de coberturas essenciais que todo cliente que pensa em adquirir um seguro de Vida Individual deveria ter. É uma opção que abrange diversas situações, proporcionando apoio financeiro em casos de imprevistos ou incapacidade”, explica David Beatham, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da companhia. “Com essas mudanças, buscamos ampliar as possibilidades de contratação do produto para atingirmos um público que tinha necessidade de mais possibilidades e flexibilidade na adesão desta solução”, completa.

Mudanças no Allianz Vida Individual

Junto ao novo pacote “Essencial”, a Allianz Seguros apresenta outras mudanças em seu seguro de Vida. Ao pacote “Plus”, serão adicionadas as assistências nutricional e de desconto em medicamentos. Já os pacotes “Exclusivo 1” e “Exclusivo 2” foram unificados e denominados como pacote “Exclusivo”, trazendo, além das coberturas e assistências encontradas no pacote “Essencial”, a cobertura para o diagnóstico e tratamento de 14 tipos de doenças graves. Os clientes que contam com o pacote “Exclusivo 1” permanecerão com essa opção normalmente, seja durante a vigência em andamento ou para renovações futuras, além das demais regras de negócio inalteradas.

