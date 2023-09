Akad apresenta Mariana Vale como nova gerente de Seguro Garantia

A Akad Seguros anunciou o nome de Mariana Vale como nova gerente da área de Seguro Garantia, compondo a equipe de Fernando Gonçalves, head de Linhas Financeiras, Garantia e P&C da companhia. A nova executiva chega com a missão de impulsionar a expansão da companhia em um mercado com imenso potencial. Só no ano passado, o segmento de Seguro Garantia somou R$ 3,47 bilhões com emissões de prêmios diretos, alta de 14% em comparação a 2021 segundo a Susep (Superintendência de Seguros Privados).

Com mais de vinte anos de experiência no mercado, Mariana foi responsável direta por estruturar a carteira de Garantia da BMG Seguros, seguradora na qual participou da primeira emissão de apólice, em 2016. Ajudou ainda a desenvolver a área de operações e a área de processos da companhia, quando implementou um ambicioso projeto de jornada do cliente. Como superintendente de Desenvolvimento de Negócios, levou a BMG Seguros ao top 3 no ranking das maiores seguradoras do Brasil em Seguro Garantia.

A nova executiva chega em um momento estratégico para a Akad no segmento de Garantia. A seguradora faz os últimos ajustes para começar a oferecer o produto em um modelo totalmente digital, o que deve contribuir diretamente para deixar a jornada de corretores e clientes mais ágil e acessível.

“Temos um time grande de tecnologia que está tratando o produto com cuidado e carinho”, observa Mariana. “Notei de cara que existe um empenho em se transformar e fazer acontecer, por isso estou tão animada para fazer parte desse projeto e ajudar a colocar a Akad entre as maiores do País em Seguro Garantia”, encerra a executiva.

