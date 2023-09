Expo ABGR 2023 traz soluções para os desafios da gestão de riscos nas empresas

Compartilhar no

“Os Desafios do Gerenciamento de Riscos nas Empresas” é o tema do XV Seminário de Gestão de Riscos e Seguros & Expo ABGR 2023, uma realização da ABGR (Associação Brasileira de Gerenciamento de Riscos). Este ano, a entidade completa quatro décadas de existência e serviços prestados ao setor. O evento será realizado nos dias 10 e 11 de outubro no WTC Events Center, em São Paulo, e reunirá risk managers renomados e alguns dos maiores players de gerenciamento de riscos e seguros.

Serão dois dias de aprendizado, conexões e oportunidades de negócios. Três salas de conteúdos e trilhas temáticas diversas irão turbinar os debates sobre o universo da gestão de riscos. O público qualificado está dividido em dois pilares distintos: consumidores de vários setores (energia, mineração, transporte & logística, gás natural, saneamento básico, oil & gas, delivery, infraestrutura, etc) e provedores (seguradoras, corretores, brokers, resseguradoras, consultorias, engenharias de risco, tech, cyber security).

Painéis como a evolução do Open Insurance; a polêmica PLC 29/2017 e seus impactos regulatórios sobre os contratos de seguros; novos cenários para o resseguro; transporte e logística; importância de boas práticas na transferência de riscos, entre outros, prometem mobilizar a atenção do público.

O XV Seminário e a Expo ABGR devem repetir o sucesso da edição de 2022, que reuniu mais de 4 mil inscritos e um número superior a 3.600 pessoas na área de exposição. Mais de 35 marcas patrocinadoras e mais de 80 speakers nos painéis, além de um número que superou a 500 empresas participantes.

