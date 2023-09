Regina Lacerda é convidada para discursar em evento da Bradesco Seguros

EXCLUSIVO – Na última segunda-feira, 18 de setembro, a Bradesco Seguros realizou um evento em Brasília para receber representantes de entidades e instituições locais. O presidente do Grupo, Ivan Gontijo, os diretores-presidentes Jorge Nasser (Bradesco Vida e Previdência e Bradesco Capitalização); Manoel Peres (Bradesco Saúde e Mediservice); Ney Dias (Bradesco Auto/RE); e outros executivos falaram com os convidados sobre a importância da região para o mercado de seguros e para o agronegócio.

Na ocasião, Regina Lacerda, presidente do CESB (Clube das Executivas de Seguros de Brasília) e CEO da Rainha Seguros, foi convidada pela seguradora para discursar durante o evento. Durante o evento, a executiva falou sobre a sua história, abordando a importância da representatividade feminina no setor e o processo de coordenação do livro ”Mulheres no Seguro”.

“Ao escutar os depoimentos das executivas para o livro, me chocou o fato de que mulheres poderosas, inteligentes e cheias de personalidade, relataram preconceitos ao longo da vida. Uma delas foi bem expressiva ao dizer que, ao chegar a determinados clientes, ouvia a cobrança: ”Não tem homem na sua empresa?”. Muitos talvez não percebam, mas já somos quase 60% da mão de obra do setor no Brasil”, disse Regina.

O relatório The Ready Now Leaders (Os líderes Prontos Agora), elaborado pela ONG Conference Board, mostra que as organizações com pelo menos 30% de mulheres em cargos de liderança têm 12 vezes mais chance de estar entre as 20% melhores em desempenho financeiro. “Gostaria de fazer um apelo: observem bem o nosso desempenho, abra mais oportunidades para cada uma de nós, mulheres.

Não se trata apenas de representatividade. Mulheres líderes são boas para os negócios”, afirmou a executiva.

Regina ainda ressaltou a importância do mercado adotar uma gestão humanizada, promovendo a inclusão e a diversidade como forma de expandir o setor de seguros. “Ivan, li na Revista Apólice uma entrevista que você deu recentemente para jornalistas da imprensa especializada, e fiquei muito impressionada com a sua fala. Você apontou a escuta ativa de corretores, clientes, prestadores de serviços e colaboradores como fator preponderante para o avanço dos número da Bradesco Seguros. Este é o caminho para tornar tornar o seguro mais personalizado, acessível e com retorno para a sociedade”.

Nicole Fraga

Revista Apólice