ENS oferece até 20% de desconto em cursos

A ENS (Escola de Negócios e Seguros) mantém parceria com duas instituições que são referência na pesquisa e produção de conhecimento na área de Direito: a AIDA (Associação Internacional de Direito do Seguro) e a FMP-RS (Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul). Com esta última, o acordo foi firmado recentemente.

Junto às parceiras, a ENS oferece programas educacionais que podem ser contratados com abatimento de até 20%.

Para associados da AIDA, todos os cursos do ensino superior da Escola garantem essa condição especial e, mais recentemente, foram definidas outras condições exclusivas para três novos cursos de extensão da Escola, confira abaixo as opções:

Contrato de Resseguro: Cláusulas e Estruturas

Com oito horas de duração, o programa fornece um panorama geral da operação de resseguro no Brasil, bem como o entendimento da estrutura desta operação e suas funcionalidades. Ministradas na modalidade online, as aulas terão início em 19 de outubro e o investimento é de R$ 352,00. Profissionais associados à AIDA têm desconto de 20% até 18 de setembro e, após essa data, de 10%.

Seguros Ambientais: Um Oceano Azul de Oportunidades

Com carga de 12 horas, essa extensão apresenta as inúmeras relações e oportunidades que envolvem os riscos e atividades ambientais com os mecanismos de seguros. Serão estudados cenários reais a partir de situações concretas de riscos passíveis de transferência, de modo a identificar novas possibilidades de negócios. Marcadas para começar em 6 de novembro, as aulas acontecerão no formato ao vivo e online. O investimento é de R$ 528,00 e associados AIDA têm direito a 20% de desconto até 6 de outubro. Após essa data, o abatimento reduz para 10%.

Direito Societário

O curso aborda, em 24 horas de duração, as recentes inovações normativas e as frequentes interpretações do órgão regulador sobre matéria societária, mostrando uma visão prática do ambiente regulatório. Com investimento de R$ 990,00, valor que pode ser parcelado em 10x no cartão de crédito, associados AIDA contam com abatimento de 20%, até 6 de outubro, e de 10% após essa data.

Alunos ENS têm benefício em curso da FMP-RS

Outra opção para capacitação é a pós-graduação Direito dos Seguros e da Previdência Privada, ministrada pela FMP-RS. Neste programa, a condição especial vale para alunos da ENS, que poderão efetuar matrícula com bolsa de 20%.

As aulas qualificam profissionais da área Jurídica frente às mudanças e atualizações que o Direito Securitário e a Previdência Privada vêm passando, abordando temas como Gestão de Riscos, Proteção de Dados e Revoluções Digitais.

Com 360 horas de duração, divididas em 12 módulos, o curso é 100% online e conta com coordenação de Guilherme Tanger Jardim, doutor em Direito pela Università degli studi di Roma Ter.

N.F.

Revista Apólice