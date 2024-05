Wiz Co reporta R$ 102,7 milhões de lucro líquido ajustado no primeiro trimestre

O Grupo Wiz Co, corretora de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito, obteve no primeiro trimestre de 2024 um Lucro Líquido Ajustado de R$ 102,7 milhões, 44,4% a mais do que os R$ 71,1 milhões alcançado no mesmo período no ano passado.

A Receita Líquida Consolidada no período foi de R$ 231,7 milhões, um incremento de 8,9% sobre os R$ 212,7 milhões do primeiro trimestre de 2023. O EBITDA Ajustado também foi destaque nos três primeiros meses de 2024 ao atingir R$ 157,8 milhões, evoluindo 29,1% sobre o mesmo período de 2023, quando foi de R$ 122,3 milhões. O crescimento do indicador se deve, também, a uma queda de 13,1% nos custos e despesas da empresa.

O segmento de Seguros teve um crescimento de 19,3% nos últimos 12 meses, registrando R$ 123,1 milhões em Receita Líquida de Comissões. Já o segmento de Crédito e Consórcios atingiu R$ 35,6 milhões de receita, o que representa um incremento de 20,8% em comparação com o primeiro trimestre de 2023.

“O resultado em Seguros se deve ao desempenho comercial recorde em diversas unidades do segmento, com destaque para BRB Seguros, Bmg Corretora e Wiz Corporate, que obtiveram, respectivamente, R$ 57,2 milhões, R$ 29,5 milhões e 27,1 milhões de receita líquida nos três primeiros meses de 2024. Já o resultado do segmento de Crédito e Consórcios reflete o crescimento da operação Promotiva, que adicionou R$ 29 milhões em receita no período”, afirma Lucas Neves, CFO do grupo Wiz Co.

A Wiz Corporate bateu recorde histórico, quase dobrando a emissão de prêmio de seguro, atingindo R$ 178,5 milhões em Prêmio Emitido. Já a BRB Seguros atingiu R$ 185,9 milhões em Prêmio Emitido, enquanto a Bmg Corretora chegou a R$ 210,5 milhões no 1T24, o que representa crescimento de 48,8% e 11,4% respectivamente, em comparação com o mesmo período de 2023. No mesmo segmento, a Inter Seguros registrou um aumento de 46% na Base de Clientes em comparação com o primeiro trimestre de 2023, chegando a 1,9 milhão.

“Nossos números reforçam nosso compromisso com a entrega de rentabilidade aliada ao crescimento. O avanço constante da Wiz e das nossas unidades de negócio demonstram a força da Wiz Co como grupo sinérgico e com diferencial por meio de expertise de negócio”, revela Marcus Vinícius de Oliveira, CEO do Grupo Wiz Co.

Novas unidades

A Paraná Seguros, uma das unidades mais recentes do Grupo Wiz Co, mais que dobrou emissão de prêmio de seguros, comparando com quarto trimestre de 2023. A UN registrou R$ 23,5 milhões em Prêmio Emitido, crescimento de 114,3%. Já a Promotiva, que faz parte do segmento de Consórcios e Crédito, expandiu em 71,6% sua rede comercial e atingiu a marca de mais de 690 correspondentes bancários distribuídos por todo o país. A Unidade adicionou R$ 29 milhões em Receita Líquida de Comissões, crescimento de 36,9%, expandindo não só as vendas dos produtos de crédito e consórcios, foco da operação, como também produtos complementares, como seguros.

Investimento em tecnologia

Em linha com o objetivo de fortalecer a proposta de valor e vantagens competitivas por meio da tecnologia e inovação, a empresa avançou no desenvolvimento da plataforma Wiz Pro, adicionando novas funcionalidades, conexões e produtos. Com isso, duas Unidades do grupo já passaram a integrar a plataforma em suas rotinas comerciais, otimizando processos e alavancando resultados.

N.F.

Revista Apólice