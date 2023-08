Zurich abre inscrições para 2º programa de estágio com foco em pessoas negras

A seguradora Zurich está anunciando, pelo segundo ano consecutivo, a abertura do seu programa de estágio voltado especificamente para pessoas negras. A companhia busca estudantes de curso superior das áreas de Ciências Atuariais, Direito, Estatística, Tecnologia da Informação, Engenharias, Administração, Gestão de Seguros e Marketing, com formação prevista entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.

“O programa de estágio foi estruturado para oferecer aos estudantes uma oportunidade diferenciada, visando seu crescimento e preparação para permanência na empresa. Queremos proporcionar aos participantes uma vivência completa, desenvolvendo-os no ambiente empresarial, trocando experiências com todos os nossos profissionais para que possam alavancar sua carreira”, ressalta o diretor executivo de Pessoas & Cultura da empresa, Carlos Toledo.

O executivo ressalta que o programa de estágio da Zurich é pautado pelos princípios de diversidade, equidade e inclusão da empresa para promover pluralidade no quadro de colaboradores. “O foco do programa são pessoas negras, mas em todas as nossas vagas, temos um olhar atento à diversidade. Por isso, incentivamos mulheres, pessoas com deficiência, pessoas da comunidade LGBTQIA+ e profissionais de qualquer idade a se candidatarem”, afirma.

A iniciativa está em linha com a sólida governança de Diversidade, Equidade, Inclusão & Pertencimento da companhia, que busca promover a diversidade no ambiente de trabalho e investir no desenvolvimento de talentos. Programas de idiomas e mentorias com vagas exclusivas para pessoas negras, bem como projetos como o Talentos para o Futuro, que priorizam a formação de jovens em vulnerabilidade para inseri-los no mercado de trabalho, são alguns exemplos ações da empresa nesse sentido.

Para Yama Menezes, estagiário da 1ª edição do programa na área de Pricing da Zurich, a interação com as equipes e com seus próprios colegas de estágio tem sido o ponto alto da sua experiência. “Eu não sabia que podia existir uma empresa assim, que realmente se preocupa com os colaboradores, em fazê-los se sentir bem. Venham conhecer o programa de 2024”, convida ele.

Já para Julia Cintra, estagiária da área de Soluções de Negócios, a possibilidade de iniciar sua trajetória profissional na Zurich é mais do que uma grande oportunidade de aprendizado. “É fazer parte da construção de um futuro melhor, ser ouvido e incentivado todos os dias para alcançar o seu potencial máximo”, completa ela.

Saiba mais sobre o programa de estágio

Desenvolvido em parceria com o Universia, empresa dedicada à gestão de talentos, o estágio tem início em janeiro de 2024 na matriz da companhia em São Paulo, com modelo de trabalho híbrido com dois dias no escritório – a carga horária é de 6 horas diárias.

A Zurich oferece aos estudantes contratados bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica, vale refeição e bolsa de idiomas. Cursos na UniZurich (Universidade Corporativa), Gympass, horário flexível, day off de aniversário e sessões gratuitas no Psicologia Viva também são benefícios que fazem parte do pacote.

Os estagiários selecionados terão a oportunidade de trabalhar em projetos relevantes, colaborar com equipes multifuncionais e desenvolver suas habilidades técnicas e interpessoais. Além disso, serão incentivados a compartilhar suas perspectivas únicas e contribuir para a cultura diversificada da Seguradora Zurich.

As inscrições para o estágio podem ser feitas neste link.

N.F.

Revista Apólice