Elas Que Lucrem e Mapfre lançam seguro com ampla assistência para mulheres

A Elas Que Lucrem (EQL), plataforma de conteúdo com foco no desenvolvimento emocional e saúde financeira do público feminino, e a Mapfre lançaram a EQL Protege, primeira insurtech com foco na proteção de todas as mulheres cisgênero e transgênero do Brasil.

O novo produto disponibiliza 14 tipos de proteção com 39 possibilidades de contratação e planos a partir de 1 real ao dia. A solução traz, com ineditismo, uma proteção pouco comum no segmento: a assistência contra atos violentos, que pode ser contratada concomitantemente com outros auxílios, como assistência psicológica, jurídica, trabalhista, entre outras.

O objetivo foi abranger as necessidades das mulheres brasileiras de todas as classes sociais, proporcionando segurança emocional, física e financeira. “Essa parceria reúne a inovação de uma insurtech com a tradição da Mapfre, uma empresa alinhada com os valores da EQL e que preza pela igualdade de gênero e pelo empoderamento feminino”, afirma Francine Mendes Gregori, fundadora e CEO da EQL.

“Essa iniciativa é muito importante para a Mapfre, por reforçar nosso compromisso com a equidade e propulsão social e de oportunidades às mulheres. Ela não apenas atende às demandas do mercado, mas tem um impacto social positivo que vai além do setor de seguros. Com esse produto, podemos contribuir para a independência financeira e a segurança de todas as mulheres, inclusive como um investimento que esteja disponível para momentos difíceis”, afirma a diretora técnica de Vida e Previdência da seguradora, Hilca Vaz.

Assistência psicológica e jurídica

A EQL Protege oferece também assistência psicológica, jurídica (com orientações sobre assuntos no âmbito civil, trabalhista e penal, o que permitiria à pessoa segurada consultas sobre acordos pré-nupciais e divórcio, por exemplo), financeira, profissional e funeral. Também contempla consultas médicas por telemedicina, exames, atenção nutricional e direito em buscar outro profissional especialista, caso tenha dúvidas sobre um caso analisado anteriormente com especialistas de grandes centros, como Hospital Albert Einstein e Sírio-Libanês. “São ferramentas para a mulher se cuidar e se prevenir sempre”, pontua Francine.

Além da comercialização direta para as consumidoras (B2C) pelo site, também haverá venda corporativa da EQL Protege para empresas (B2B),(como benefício corporativo), e parcerias (B2B2C) com empresas do universo feminino, corretoras e influenciadoras. Apesar de ter sido pensado para mulheres, o seguro pode ser contratado por qualquer pessoa.

“Estamos orgulhosos de ser parte dessa iniciativa transformadora, que coloca as necessidades e os desafios enfrentados pelas mulheres no centro da estratégia de desenvolvimento de um produto inovador, especialmente pela crescente conscientização sobre a importância da proteção financeira e pessoal”, afirma Raphael Bauer, diretor-geral comercial da Mapfre.

Proteção periódica contra a violência

A proteção para atos violentos é uma forma de dar suporte para a mulher que passa por uma situação crítica como roubo, agressões físicas e/ou verbais, sequestro ou tentativa de sequestro. A segurada terá direito a transporte para a delegacia e para um hotel com diárias pagas, para ela e filhos, se houver. Ela também tem a opção de contar com assistência psicológica e jurídica nesses casos.

“Os números de violência contra a mulher crescem ano a ano, como nos mostrou o Anuário do Fórum Brasileiro da Segurança Pública recentemente. De 2021 para 2022, casos de violência doméstica cresceram 2,9%; os de feminicídio, 6,1%; e as tentativas de feminicídio, 16,9%. É imprescindível termos uma proteção específica”, ressalta Francine.

Revista Apólice