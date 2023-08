Coris registra crescimento no primeiro semestre

A Coris, empresa especialista em seguro viagem, acabou de divulgar os resultados do primeiro semestre deste ano. De janeiro a junho, a companhia registrou um crescimento de 12% nas vendas, em relação ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com Cláudia Brito, sócia-diretora Comercial da empresa, os seguros mais vendidos no primeiro semestre fazem parte do combo VIP com cobertura de R$ 100 mil para despesas médicas e R$ 60 mil para gastos com Covid-19. Além disso, esse produto também garante compensação por atraso de bagagem, reembolso por atraso ou cancelamento de voo, danos à mala e despesas com pet.

“No primeiro semestre deste ano, apresentamos uma melhora na performance dos nossos clientes recorrentes, além de conquistarmos novos, sempre destacando os diferenciais da Coris e trazendo à tona o serviço de qualidade que a empresa oferece aos viajantes brasileiros. Para o segundo semestre, nosso plano é crescer ainda mais e oferecer ao mercado novas campanhas de vendas”, enfatiza Cláudia.

Para fechar o primeiro semestre com chave de ouro, a Coris apresentou o rebranding da marca em junho, com novas cores, fontes e elementos visuais para a logomarca. Além disso, ganhou o novo slogan “É só chamar”, com intuito de reforçar a missão da empresa, que é garantir suporte completo durante as viagens.

N.F.

Revista Apólice