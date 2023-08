UCS recebe a Liberty Seguros no 4º Trocando Ideias de 2023

A UCS (União dos Corretores de Seguros) receberá a Liberty Seguros em seu 4º Trocando Ideias de 2023. O evento acontece no dia 29 de agosto (terça-feira), na Charles Pizzaria, na zona sul da capital paulista, aberto a todo o mercado de seguros, incluindo corretores associados ou não, seguradores, imprensa, e demais prestadores de serviços.

A seguradora será representada pelo vice-presidente Comercial, Marcos Machini, e pelo diretor Comercial, Francisco Alvarez Filho.

Segundo os executivos, eles irão abordar a atuação da empresa em São Paulo e Região, os resultados da companhia no primeiro semestre de 2023 e ainda a importância da parceria com os corretores para entregar a melhor experiência para o cliente.

Para o presidente da UCS, Augusto Esteves, será uma importante oportunidade de aproximação com uma das principais seguradoras brasileiras. O Grupo Liberty Brasil é formado pelas empresas de seguros e assistência Liberty Seguros, Indiana Seguros, Liberty Agrega e Fácil Assist, que reúnem mais de 3 mil colaboradores. Com filiais em todo o Brasil, mais de 20 mil corretores e 3,6 milhões de clientes ativos, o grupo é orientado pela Liberty Mutual Insurance, um dos principais conglomerados seguradores globais, com operações em 30 países e mais de 800 escritórios em todo o mundo.

Presente no mercado brasileiro desde 1996, a companhia registrou prêmios de R$ 5.8 bilhões em 2022, e atualmente ocupa a 8ª posição entre as maiores seguradoras do país e a 4ª entre as principais em automóveis.

O custo do restaurante por pessoa é de R$ 74,90 (rodízio de pizza e grelhados – bebidas à parte). Estacionamento com manobrista ou em bolsão gratuito em frente. Inscrições pelo email: [email protected]

Data: 29/08/22 (terça-feira)

Horário: 19 horas

Local: Charles Pizza Grill (Av. José Maria Whitaker,1785 – Planalto Paulista)

