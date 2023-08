2º Café de Negócios Sindiplanos já tem data e tema definidos

A segunda edição do Café Sindiplanos (Sindicato das Empresas de Comercialização e Distribuição de Planos de Saúde e Odontológicos do Estado de São Paulo) acontecerá no dia 14 de setembro, na capital paulista. O encontro será realizado no Auditório da ENS (Escola de Negócios e Seguros), apoiadora do evento.

Desta vez, a diretora executiva da Fenasaúde, Vera Valente, ministrará o tema “A contribuição da força de vendas para garantia da sustentabilidade do setor”. Já a oportunidade de negócios será apresentada por Marcelo Belber, gerente comercial da Ameplan.

“São duas pessoas muito especiais e importantes para o nosso mercado. A Vera vai mostrar como as nossas empresas, juntas, podem ajudar no controle de custos, no combate às fraudes e na educação do consumidor. Depois, será a vez do Marcelo trazer as novidades da Ameplan e de que maneira os corretores podem fazer negócios com a operadora”, explicou José Silvio Toni Junior, presidente do Sindiplanos.

“Muito mais do que entender, nós oferecemos a oportunidade de participar da melhoria deste mercado. Conto com a presença de todos”, completou. Os interessados em participar do Café de Negócios Sindiplanos podem fazer suas inscrições no link.

Vale lembrar que essa 2ª edição também é organizada pela Freela, empresa especializada na curadoria de eventos para o mercado de seguros, e este é o único encontro com foco comercial neste segmento, que visa contribuir para ampliar a relação entre corretoras e operadoras de saúde.

Serviço

2º Café de Negócios Sindiplanos

Tema: “A contribuição da força de vendas para garantia da sustentabilidade do setor”

Data: 14 de setembro, das 08h às 11h

Local: Auditório ENS – Rua Augusta, 1600 – Consolação – São Paulo/SP

N.F.

Revista Apólice