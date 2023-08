Veja como participar do “Conexão Futuro Seguro”

Compartilhar no

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do “Conexão Futuro Seguro”, que será realizado no dia 10 de outubro, a partir das 16h30. Em razão de sua extrema relevância, o evento, que vai discutir o tema “A Inteligência Artificial potencializando negócios para o corretor de seguros“, será aberto ao público em geral. Para obter mais informações sobre a feira, basta acessar este link. A inscrição é totalmente gratuita.

O “Conexão Futuro Seguro” reunirá conceituados especialistas, lideranças do setor e autoridades, como o superintendente da Susep (Superintendência de Seguros Privados), Alessandro Octaviani. O objetivo é mostrar como é possível utilizar a AI para gerar novos negócios, aprimorar o atendimento e fidelizar clientes.

A ideia é promover um grande encontro, no qual se possa, além de oferecer capacitação e networking, comemorar também o Dia do Corretor de Seguros (12 de outubro). “Teremos grandes painéis e debates sobre temas de extrema relevância e algumas excelentes surpresas. Será um presente duplo para a categoria”, afirma o presidente da Fenacor ( Federação Nacional dos Corretores de Seguros), Armando Vergílio.

O “Conexão Futuro Seguro” será digital e poderá ser acompanhado por meio remoto, oferecendo ao público e, especialmente, ao corretor de seguros, as melhores ferramentas, dicas e orientações sobre qualificação, aperfeiçoamento profissional, novidades tecnológicas, conhecimento, conteúdo e oportunidades de negócios.

N.F.

